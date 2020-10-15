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Путин подписал закон о расширении полномочий регионов по развитию связи
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ в сфере развития связи, документ опубликован на официальном портале правовой РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:57
2020-10-15T17:57
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ в сфере развития связи, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документом предусматривается, что размещение сетей связи в многоквартирных домах должно закладываться в необходимые мощности инженерных инфраструктур, которые должны определяться при градостроительном планировании развития территорий и поселений, а также при их застройке.Кроме того, устанавливается, что органы госвласти регионов вправе участвовать в реализации мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территориях соответствующих субъектов РФ, муниципальных образований.В настоящее время субъекты РФ не вправе осуществлять расходование средств на развитие связи.Как отмечали разработчики проекта закона, расширение возможностей субъектов РФ в развитии связи позволит реализовывать дополнительные инвестиционные программы за счет средств субъектов, обеспечит услугами связи населенные пункты, не попавшие в программу устранения цифрового неравенства, а также устранит пробел в правовом регулировании.
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владимир путин, экономика

Путин подписал закон о расширении полномочий регионов по развитию связи

17:57 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ в сфере развития связи, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документом предусматривается, что размещение сетей связи в многоквартирных домах должно закладываться в необходимые мощности инженерных инфраструктур, которые должны определяться при градостроительном планировании развития территорий и поселений, а также при их застройке.
Кроме того, устанавливается, что органы госвласти регионов вправе участвовать в реализации мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территориях соответствующих субъектов РФ, муниципальных образований.
В настоящее время субъекты РФ не вправе осуществлять расходование средств на развитие связи.
Как отмечали разработчики проекта закона, расширение возможностей субъектов РФ в развитии связи позволит реализовывать дополнительные инвестиционные программы за счет средств субъектов, обеспечит услугами связи населенные пункты, не попавшие в программу устранения цифрового неравенства, а также устранит пробел в правовом регулировании.
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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