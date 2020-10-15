https://ria.ru/20201015/stroitelstvo-1580023921.html

В Нижнем Новгороде начали строительство четвертой очереди южного обхода

Началось строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T20:08

2020-10-15T20:08

2020-10-15T20:08

нижегородская область

строительство

глеб никитин

нижний новгород

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

москва

кстовский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_a6cbecdfb8c40215e013ff8a3a2744c3.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости.</strong> Началось строительство четвертой очереди южного обхода <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>, сообщает пресс-служба правительства региона.Работы по расширению проезжей части стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Kstovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кстовском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>."Мы благодарны <a href="http://ria.ru/organization_Rosavtodor/" target="_blank" data-auto="true">Росавтодору</a> за то, что началось строительство завершающей, четвертой очереди южного обхода. Это большое событие для региона. Ввод объекта в эксплуатацию позволит вывести из Нижнего Новгорода и близлежащих населенных пунктов весь транзитный транспорт, идущий из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казань</a>. Речь идет примерно о 10 тысячах автомобилей в сутки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеба Никитина</a>.Глава региона отметил, что завершение южного обхода Нижнего Новгорода окажет положительное влияние как на экологическую обстановку, так и на транспортную доступность региона в целом. Никитин добавил, что благодаря вводу объекта для водителей сократится время в пути, ускорится доставка грузов.Протяженность всего участка составляет 36,03 километра. Дорога будет соответствовать технической категории I-Б: четыре полосы движения шириной 3,75 метра каждая, разделительная полоса шириной 2,7 метра с металлическим барьерным ограждением, искусственное освещение на всем протяжении пути. Расчетная скорость движения – 120 километров в час. Проект создания четвертой очереди обхода состоит из четырех этапов и рассчитан на 2020-2024 годы."Сейчас мы приступили к реализации первого и третьего этапов строительства. Они завершатся в 2022 году. На участке с 465-го по 473 километр будет проведена реконструкция действующей трассы. Проезжую часть расширят до четырех полос, построят разноуровневую развязку на пересечении М-7 "Волга" с дорогой Работки – Порецкое. Кроме того, здесь появится мост через реку Алферовка и разворотная петля на 468-м километре", - рассказал и.о. начальника Федерального казенного учреждения "Упрдор Москва-Нижний Новгород" Александр Лукашук.На данный момент на объекте ведется подготовка территории под расширение. На отдельных отрезках уже произведена выемка грунта, возведены насыпи, укладываются нижние слои. Также дорожники приступили к устройству свайного основания фундамента моста через реку Алферовка. В строительстве задействованы 150 человек, используется 65 единиц техники. До конца октября подрядчик увеличит число работников до 200 человек. Количество единиц техники возрастет до 100.Отмечается, что проектная документация по второму и четвертому этапам направлена на государственную экспертизу. В рамках этих этапов планируется подготовить территорию и построить новую автодорогу от третьей очереди обхода Нижнего Новгорода в районе Шелокши с выходом на 465-й км М-7 "Волга". Она пройдет по пересеченной местности, ее протяженность составит 27,8 километра. На участке построят путепроводы, а также мосты через реки Озерку, Цедень, Шавку и Дудоровку.

https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html

https://ria.ru/20200924/volga-1577721922.html

нижний новгород

москва

кстовский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, глеб никитин, нижний новгород, федеральное дорожное агентство (росавтодор), москва, кстовский район, общество