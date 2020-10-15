https://ria.ru/20201015/slanets-1579839149.html

Остались без денег: инвестиции в сланцевую нефть рухнули до минимума

Падение цен на нефть, огромные долги и нехватка финансирования вызвали череду банкротств в сланцевой индустрии США. Пандемию не пережили крупнейшие игроки. Но... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:00

2020-10-15T08:00

2020-10-15T09:43

сланцевая нефть

мэа

сланцевый газ

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>Падение цен на нефть, огромные долги и нехватка финансирования вызвали череду банкротств в сланцевой индустрии США. Пандемию не пережили крупнейшие игроки. Но худшее, судя по всему, впереди: инвестиции в отрасль в этом году рискуют рухнуть вдвое. Это означает, что большинство компаний просто не выживут. Почему сланцевики, выведшие США в лидеры нефтедобычи, сегодня еле сводят концы с концами — в материале РИА Новости.Низкие ценыВесенний обвал нефтяных котировок резко ослабил буровую активность прежде всего в Соединенных Штатах. Сырье подешевело почти на 50 процентов. В Техасе оказались к этому совершенно не готовы. В результате Parsley Energy закрыла 150 скважин, Continental Resources сократила добычу на треть, Texland Petroleum — полностью.В апреле обанкротился один из крупнейших сланцевиков — Whiting Petroleum, следом — обслуживающая компания Hornbeck Offshore Services. В мае о прекращении деятельности инвесторам сообщили калифорнийская California Resources и сланцевый гигант Chesapeake Enеrgy. Аналитики предупредили: это только начало волны банкротств, которая скоро накроет отрасль. По прогнозу Pickering Energy Partners, разорение в этом году грозит почти 40 процентам компаний этого сектора.По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в сланцевую добычу в этом году рухнут более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов. В 2019-м было почти 100 миллиардов.В докладе МЭА World Energy Outlook упоминается, что максимум был в 2014-м: 125 миллиардов. В этом десятилетии ожидают на 30 процентов меньше — порядка 85 миллиардов в год.Прогноз международного консалтингового агентства Rystad Energy — около 67 миллиардов долларов в этом году. Горькое разочарованиеНадо отметить, что инвесторы охладели к сланцевикам не сегодня. Уже в конце 2018-го большинству компаний пришлось урезать бюджеты на миллиарды из-за нехватки инвестиций. Все очень просто: нет прибыли. То, что США стали крупнейшим производителем нефти в мире, — заслуга именно сланцевиков. Однако им постоянно нужно бурить новые скважины, поскольку участки добычи быстро истощаются. Приходится влезать в долги.Лишь единицы доказали, что в состоянии генерировать прибыль, констатируют аналитики. Тысячи скважин на сланцевых месторождениях выкачивают куда меньше сырья, чем обещали инвесторам. В результате акции компаний распродают. Проблемы видят и сами игроки. "Отрасль полностью разрушила доверие инвесторов за последнюю декаду", — утверждает Ли Тилман, гендиректор американской нефтегазовой Marathon Oil, четвертой в стране по добыче.Для инвесторов сланцевики оказались "паршивой овцой", отмечают в FactSet, международной компании, специализирующейся на рынке финансовых данных. С 2007 года индекс акций американских сланцевых производителей потерял 31 процент, тогда как S&P 500 вырос на 80. Грязный секретПо прогнозу МЭА, к концу года именно США внесут наибольший вклад в сокращение мировых поставок нефти. Производство в семи главных сланцевых бассейнах США — Пермском, Игл-Фордском, Баккенском, Ниобромском, Анадаркском, Аппалачинском и Хейнсвилльском — упадет до 7,632 миллиона баррелей в сутки. В частности, в Пермском бассейне, на который приходится более половины всей сланцевой добычи, — до 4,5 миллиона, на Игл-Форд — до 1,3 миллиона. Как ни парадоксально, перспектив лишает сама технология, на которую сделала ставку вся американская нефтяная промышленность. По словам одного из ведущих инвесторов отрасли, гидроразрыв пласта серьезно уменьшил запасы углеводородов в стране. Это хоронит надежды на восстановление добычи и энергетическую независимость США.Уил Ванлох, глава частной инвестиционной компании Quantum Energy Partners, портфельные предприятия которой производят лишь немногим меньше крупнейшего бурильщика ExxonMobil, признал: гидроразрывы "уничтожили большую часть запасов в Северной Америке".Дальше — большеКак указывает Financial Times, в первом квартале крупнейшие независимые сланцевые компании зафиксировали рекордные совокупные убытки в размере 26 миллиардов долларов. Надо готовиться к неизбежному — к банкротствам, подчеркивает издание.Причем будет хуже, чем в разгар нефтяного кризиса 2016-го года. Тогда 70 компаний объявили о финансовой несостоятельности, однако они были мелкими и оставили после себя в общей сложности 56 миллиардов долларов долга. Теперь же посыпались гиганты. В июне из игры вышел еще один крупнейший сланцевый производитель — Extraction Oil & Gas. По данным юридической фирмы Haynes and Boone, за восемь месяцев года 36 фирм с долгом в 51 миллиард подали заявление о банкротстве. А совокупный долг крупных 25 компаний — 150 миллиардов."Суть в том, что рынок ждут банкротства и реструктуризация", — сделала неутешительный вывод Регина Мэр, глава отдела энергетики рейтингового агентства KPMG. По прогнозу аналитиков, до конца следующего года разорятся 250 компаний, если цены на нефть не подтянутся до нужного уровня. Но пандемия вновь набирает обороты, что сулит падение спроса на энергоносители с соответствующими перспективами для котировок. А ведь согласно недавнему исследованию консалтингово-аудиторской компании Deloitte, около трети сланцевых производителей в США уже неплатежеспособны.

https://ria.ru/20200914/neft-1577109482.html

https://ria.ru/20190305/1551545736.html

https://ria.ru/20200525/1571855663.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сланцевая нефть, мэа, сланцевый газ, сша, экономика