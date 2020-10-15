https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579969302.html

В МИД оценили последствия санкций Евросоюза из-за ситуации с Навальным

РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:21

2020-10-15T16:21

2020-10-15T16:21

госпитализация алексея навального

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей кириенко

дмитрий песков

александр бортников

швеция

москва

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> неоднократно предупреждала <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, что стремление возложить ответственность за ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> на Россию станет "лакмусовой бумажкой" для отношений, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Неоднократно предупреждали наших коллег в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> и других европейских столицах, что навязчивое стремление Евросоюза возложить ответственность за ситуацию вокруг Навального на российскую строну станет по-настоящему "лакмусовой бумажкой" для наших дальнейших отношений с ЕС. С сожалением констатируем, что к нашим словам не прислушались", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге в четверг.ЕС официально ввел санкции против шести физических лиц и одной организации из России, которых в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают связанными с якобы отравлением Алексея Навального. В список вошли директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бортников</a>, первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a> и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора". Он добавил, что Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948357.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html

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швеция

москва

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей кириенко, дмитрий песков, александр бортников, швеция, москва, берлин (город), в мире