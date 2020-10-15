В МИД оценили последствия санкций Евросоюза из-за ситуации с Навальным
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Евросоюз, что стремление возложить ответственность за ситуацию с Алексеем Навальным на Россию станет "лакмусовой бумажкой" для отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неоднократно предупреждали наших коллег в Брюсселе и других европейских столицах, что навязчивое стремление Евросоюза возложить ответственность за ситуацию вокруг Навального на российскую строну станет по-настоящему "лакмусовой бумажкой" для наших дальнейших отношений с ЕС. С сожалением констатируем, что к нашим словам не прислушались", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
ЕС официально ввел санкции против шести физических лиц и одной организации из России, которых в Европе считают связанными с якобы отравлением Алексея Навального. В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора". Он добавил, что Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное.