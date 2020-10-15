Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html
Специалист рассказал, как всей семье ужиться дома на удаленке
Пенсионеры на самоизоляции, школьники на каникулах, родители на удаленной работе, и все они находятся вместе в одной квартире – такая ситуация знакома сейчас... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:00
2020-10-15T08:00
хорошие новости
россия
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579658048_0:36:1500:880_1400x0_80_0_0_e7b2999d40f53263ae8045b91ab8f19f.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Пенсионеры на самоизоляции, школьники на каникулах, родители на удаленной работе, и все они находятся вместе в одной квартире – такая ситуация знакома сейчас многим россиянам. Как не поссориться с родными и провести время с пользой, рассказали в московском департаменте соцзащиты."Непросто находиться долгое время в замкнутом пространстве. А если в нем находятся еще несколько человек, и это пространство совсем небольшое? Не пускайте ситуацию на самотек. Это может привести к конфликтам и негативно сказаться на взаимоотношениях родственников", – советует специалист семейного центра "Планета Семьи" Валерия Чубова.В первую очередь психолог рекомендует составить график пользования компьютером, телевизором и прочими гаджетами так, чтобы учесть пожелания всех членов семьи. И лучше, если расписание будет составлено на неделю вперед.Также необходимо распределить между собой обязанности по дому, причем развести их по месту и времени. "Когда каждый член семьи знает, во сколько и чем он должен заниматься, не будет лишней сутолоки, и никто не будет мешать друг другу. Подобным образом нужно поступить и с досугом", – пояснила специалист.При этом не менее важно придумать и запланировать занятия, которые можно делать совместно всей семьей. Общее дело объединяет и воодушевляет людей, в эти моменты им хочется быть рядом, обсуждать, творить и помогать друг другу."В таком случае общение будет не тягостным и утомляющим, а приятным и продуктивным. Это может быть что угодно: кулинарные соревнования, настольные игры, творческие мастерские и спортивные состязания. Главное – определить интересы всех членов семьи и найти то, что интересно будет всем", – отметила Чубова.Кроме того, в департаменте соцзащиты посоветовали больше двигаться – делать зарядку, бегать, кататься на велосипеде или просто гулять в парке, – поскольку физическая нагрузка не только помогает укреплять здоровье, но и дарит хорошее настроение.
https://ria.ru/20201007/nyanya-1578456216.html
https://ria.ru/20200923/profobuchenie-1577619720.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579658048_0:0:1352:1014_1400x0_80_0_0_f1b8d88b2e649289b00beba568956423.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хорошие новости

Специалист рассказал, как всей семье ужиться дома на удаленке

08:00 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренУдаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса
Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федорен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пенсионеры на самоизоляции, школьники на каникулах, родители на удаленной работе, и все они находятся вместе в одной квартире – такая ситуация знакома сейчас многим россиянам. Как не поссориться с родными и провести время с пользой, рассказали в московском департаменте соцзащиты.
"Непросто находиться долгое время в замкнутом пространстве. А если в нем находятся еще несколько человек, и это пространство совсем небольшое? Не пускайте ситуацию на самотек. Это может привести к конфликтам и негативно сказаться на взаимоотношениях родственников", – советует специалист семейного центра "Планета Семьи" Валерия Чубова.
В первую очередь психолог рекомендует составить график пользования компьютером, телевизором и прочими гаджетами так, чтобы учесть пожелания всех членов семьи. И лучше, если расписание будет составлено на неделю вперед.
Женщина с ребенком на улице - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00Хорошие новости
В помощь мамам: в Вологде появилась бесплатная школа нянь
Также необходимо распределить между собой обязанности по дому, причем развести их по месту и времени. "Когда каждый член семьи знает, во сколько и чем он должен заниматься, не будет лишней сутолоки, и никто не будет мешать друг другу. Подобным образом нужно поступить и с досугом", – пояснила специалист.
При этом не менее важно придумать и запланировать занятия, которые можно делать совместно всей семьей. Общее дело объединяет и воодушевляет людей, в эти моменты им хочется быть рядом, обсуждать, творить и помогать друг другу.
"В таком случае общение будет не тягостным и утомляющим, а приятным и продуктивным. Это может быть что угодно: кулинарные соревнования, настольные игры, творческие мастерские и спортивные состязания. Главное – определить интересы всех членов семьи и найти то, что интересно будет всем", – отметила Чубова.
Кроме того, в департаменте соцзащиты посоветовали больше двигаться – делать зарядку, бегать, кататься на велосипеде или просто гулять в парке, – поскольку физическая нагрузка не только помогает укреплять здоровье, но и дарит хорошее настроение.
Учащийся за компьютером в ИТ-школе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 08:00Хорошие новости
В шаге от работы мечты: москвичей обучат новым специальностям
 
Обсудить0
Хорошие новостиРоссияХорошие новости
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Президент Киргизии назначил Кенешбека Дуйшебаева секретарем Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
Лента новостейМолния