https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html

Специалист рассказал, как всей семье ужиться дома на удаленке

Пенсионеры на самоизоляции, школьники на каникулах, родители на удаленной работе, и все они находятся вместе в одной квартире – такая ситуация знакома сейчас... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:00

2020-10-15T08:00

2020-10-15T08:00

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Пенсионеры на самоизоляции, школьники на каникулах, родители на удаленной работе, и все они находятся вместе в одной квартире – такая ситуация знакома сейчас многим россиянам. Как не поссориться с родными и провести время с пользой, рассказали в московском департаменте соцзащиты."Непросто находиться долгое время в замкнутом пространстве. А если в нем находятся еще несколько человек, и это пространство совсем небольшое? Не пускайте ситуацию на самотек. Это может привести к конфликтам и негативно сказаться на взаимоотношениях родственников", – советует специалист семейного центра "Планета Семьи" Валерия Чубова.В первую очередь психолог рекомендует составить график пользования компьютером, телевизором и прочими гаджетами так, чтобы учесть пожелания всех членов семьи. И лучше, если расписание будет составлено на неделю вперед.Также необходимо распределить между собой обязанности по дому, причем развести их по месту и времени. "Когда каждый член семьи знает, во сколько и чем он должен заниматься, не будет лишней сутолоки, и никто не будет мешать друг другу. Подобным образом нужно поступить и с досугом", – пояснила специалист.При этом не менее важно придумать и запланировать занятия, которые можно делать совместно всей семьей. Общее дело объединяет и воодушевляет людей, в эти моменты им хочется быть рядом, обсуждать, творить и помогать друг другу."В таком случае общение будет не тягостным и утомляющим, а приятным и продуктивным. Это может быть что угодно: кулинарные соревнования, настольные игры, творческие мастерские и спортивные состязания. Главное – определить интересы всех членов семьи и найти то, что интересно будет всем", – отметила Чубова.Кроме того, в департаменте соцзащиты посоветовали больше двигаться – делать зарядку, бегать, кататься на велосипеде или просто гулять в парке, – поскольку физическая нагрузка не только помогает укреплять здоровье, но и дарит хорошее настроение.

https://ria.ru/20201007/nyanya-1578456216.html

https://ria.ru/20200923/profobuchenie-1577619720.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости