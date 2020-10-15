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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201015/remont-1580024709.html
В Пуровске на Ямале завершили капитальный ремонт железнодорожного вокзала
Капитальный ремонт железнодорожного вокзала завершился в Пуровске на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T20:11
2020-10-15T20:11
ямало-ненецкий автономный округ
инфраструктура
свердловская железная дорога
ямал
пуровский район
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт железнодорожного вокзала завершился в Пуровске на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a>, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."На ближайшей к райцентру станции <a href="http://ria.ru/location_Purovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пуровского района</a> завершен капитальный ремонт здания, в котором расположены железнодорожные кассы и зал ожидания. Объект стал современным, комфортным и доступным для посещения маломобильными пассажирами", - говорится в сообщении.О проблеме здания железнодорожных касс в Пуровске ранее губернатору Дмитрию Артюхову на встрече говорили жители: в строении протекала крыша, было холодно из-за щелей в старых деревянных окнах и дверях, доступ для маломобильных граждан обеспечен не был, санузел не обслуживался."Теперь пассажиры приобретают билеты и ожидают поезда в светлом, уютном, теплом помещении. В здании герметизировали крышу и заменили инженерные системы, сантехнику, провели внутреннюю отделку помещений, установили новые современные пластиковые окна и двери. Работами внутри помещения не ограничились: отреставрировали крыльцо и установили пандус для маломобильных групп населения, оборудовали эксплуатационный выход в соответствии с требованиями пожарной безопасности. В ближайшее время будет открыта комната матери и ребенка", - уточняет пресс-служба.Объект возведен в 1988 году, с момента постройки в нем проводилось лишь несколько косметических ремонтов, капитальный ремонт был выполнен впервые. Ремонтные работы велись с середины июня.В Пуровске расположен крупный железнодорожный узел Сургутского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Sverdlovskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской железной дороги</a>. Пассажиропоток составляет порядка 300 человек в сутки, достигая 700-800 человек в период перевахтовки. Расстояние до районного центра составляет около 12 километров, отмечают власти.
https://ria.ru/20200930/most-1578013909.html
https://ria.ru/20201012/pur-1579451205.html
ямал
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инфраструктура, свердловская железная дорога, ямал, пуровский район, общество

В Пуровске на Ямале завершили капитальный ремонт железнодорожного вокзала

20:11 15.10.2020
 
© Фото : правительство Ямало-Ненецкого автономного округаПомещение в здании железнодорожных касс в Пуровске
Помещение в здании железнодорожных касс в Пуровске - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт железнодорожного вокзала завершился в Пуровске на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"На ближайшей к райцентру станции Пуровского района завершен капитальный ремонт здания, в котором расположены железнодорожные кассы и зал ожидания. Объект стал современным, комфортным и доступным для посещения маломобильными пассажирами", - говорится в сообщении.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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В ЯНАО движение по мосту через реку Пур откроется 16 октября
О проблеме здания железнодорожных касс в Пуровске ранее губернатору Дмитрию Артюхову на встрече говорили жители: в строении протекала крыша, было холодно из-за щелей в старых деревянных окнах и дверях, доступ для маломобильных граждан обеспечен не был, санузел не обслуживался.
"Теперь пассажиры приобретают билеты и ожидают поезда в светлом, уютном, теплом помещении. В здании герметизировали крышу и заменили инженерные системы, сантехнику, провели внутреннюю отделку помещений, установили новые современные пластиковые окна и двери. Работами внутри помещения не ограничились: отреставрировали крыльцо и установили пандус для маломобильных групп населения, оборудовали эксплуатационный выход в соответствии с требованиями пожарной безопасности. В ближайшее время будет открыта комната матери и ребенка", - уточняет пресс-служба.
Объект возведен в 1988 году, с момента постройки в нем проводилось лишь несколько косметических ремонтов, капитальный ремонт был выполнен впервые. Ремонтные работы велись с середины июня.
В Пуровске расположен крупный железнодорожный узел Сургутского отделения Свердловской железной дороги. Пассажиропоток составляет порядка 300 человек в сутки, достигая 700-800 человек в период перевахтовки. Расстояние до районного центра составляет около 12 километров, отмечают власти.
Новый мост через реку Пур - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:22Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямало-Ненецкий автономный округИнфраструктураСвердловская железная дорогаЯмалПуровский районОбщество
 
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