https://ria.ru/20201015/remont-1580024709.html

В Пуровске на Ямале завершили капитальный ремонт железнодорожного вокзала

Капитальный ремонт железнодорожного вокзала завершился в Пуровске на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 15.10.2020

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2020-10-15T20:11

ямало-ненецкий автономный округ

инфраструктура

свердловская железная дорога

ямал

пуровский район

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт железнодорожного вокзала завершился в Пуровске на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a>, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."На ближайшей к райцентру станции <a href="http://ria.ru/location_Purovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пуровского района</a> завершен капитальный ремонт здания, в котором расположены железнодорожные кассы и зал ожидания. Объект стал современным, комфортным и доступным для посещения маломобильными пассажирами", - говорится в сообщении.О проблеме здания железнодорожных касс в Пуровске ранее губернатору Дмитрию Артюхову на встрече говорили жители: в строении протекала крыша, было холодно из-за щелей в старых деревянных окнах и дверях, доступ для маломобильных граждан обеспечен не был, санузел не обслуживался."Теперь пассажиры приобретают билеты и ожидают поезда в светлом, уютном, теплом помещении. В здании герметизировали крышу и заменили инженерные системы, сантехнику, провели внутреннюю отделку помещений, установили новые современные пластиковые окна и двери. Работами внутри помещения не ограничились: отреставрировали крыльцо и установили пандус для маломобильных групп населения, оборудовали эксплуатационный выход в соответствии с требованиями пожарной безопасности. В ближайшее время будет открыта комната матери и ребенка", - уточняет пресс-служба.Объект возведен в 1988 году, с момента постройки в нем проводилось лишь несколько косметических ремонтов, капитальный ремонт был выполнен впервые. Ремонтные работы велись с середины июня.В Пуровске расположен крупный железнодорожный узел Сургутского отделения <a href="http://ria.ru/organization_Sverdlovskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской железной дороги</a>. Пассажиропоток составляет порядка 300 человек в сутки, достигая 700-800 человек в период перевахтовки. Расстояние до районного центра составляет около 12 километров, отмечают власти.

https://ria.ru/20200930/most-1578013909.html

https://ria.ru/20201012/pur-1579451205.html

ямал

пуровский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфраструктура, свердловская железная дорога, ямал, пуровский район, общество