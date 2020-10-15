В Пуровске на Ямале завершили капитальный ремонт железнодорожного вокзала
© Фото : правительство Ямало-Ненецкого автономного округаПомещение в здании железнодорожных касс в Пуровске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт железнодорожного вокзала завершился в Пуровске на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"На ближайшей к райцентру станции Пуровского района завершен капитальный ремонт здания, в котором расположены железнодорожные кассы и зал ожидания. Объект стал современным, комфортным и доступным для посещения маломобильными пассажирами", - говорится в сообщении.
О проблеме здания железнодорожных касс в Пуровске ранее губернатору Дмитрию Артюхову на встрече говорили жители: в строении протекала крыша, было холодно из-за щелей в старых деревянных окнах и дверях, доступ для маломобильных граждан обеспечен не был, санузел не обслуживался.
"Теперь пассажиры приобретают билеты и ожидают поезда в светлом, уютном, теплом помещении. В здании герметизировали крышу и заменили инженерные системы, сантехнику, провели внутреннюю отделку помещений, установили новые современные пластиковые окна и двери. Работами внутри помещения не ограничились: отреставрировали крыльцо и установили пандус для маломобильных групп населения, оборудовали эксплуатационный выход в соответствии с требованиями пожарной безопасности. В ближайшее время будет открыта комната матери и ребенка", - уточняет пресс-служба.
Объект возведен в 1988 году, с момента постройки в нем проводилось лишь несколько косметических ремонтов, капитальный ремонт был выполнен впервые. Ремонтные работы велись с середины июня.
В Пуровске расположен крупный железнодорожный узел Сургутского отделения Свердловской железной дороги. Пассажиропоток составляет порядка 300 человек в сутки, достигая 700-800 человек в период перевахтовки. Расстояние до районного центра составляет около 12 километров, отмечают власти.