https://ria.ru/20201015/rassledovanie-1579915504.html

Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по MH-17

Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе малайзийского Boeing MH17, но готова взаимодействовать с РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:06

2020-10-15T12:06

2020-10-15T13:18

совет безопасности оон

александр грушко

дмитрий песков

владимир путин

москва

гаага

голландия

mh17. расследование

австралия

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a> и Нидерландами по катастрофе малайзийского Boeing MH17, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Как заявлял ранее замглавы МИД <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a>, трехсторонний канал работал прежде в закрытом режиме.Эти действия Нидерландов в российском МИД назвали недружественными. После них, как заявили в ведомстве, смысла участвовать в совместной работе в трехстороннем формате нет. В то же время Москва обозначила свою приверженность положениям резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совета Безопасности ООН</a> 2166."Мы намерены продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, но делать это будем уже в других форматах", — подчеркнули дипломаты.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.В МИД называли обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. В российском Минобороны также сообщили, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.

https://ria.ru/20200928/krushenie-1577874876.html

https://ria.ru/20200831/krushenie-1576544250.html

Алексей Смирнов Да, да и причем дважды --первый раз самолет авиакомпании Сибирь, второй раз - малазийский боинг. И тогда и сейчас вы выкручиваетесь и лжете. 337

Гарри Михаэлис Надо было ещё фофан отвесить, что голанцам, что австралийцам! 331

88

москва

гаага

голландия

австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности оон, александр грушко, дмитрий песков, владимир путин, москва, гаага, голландия, mh17. расследование, австралия, в мире