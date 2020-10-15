https://ria.ru/20201015/pozhar-1580042714.html

В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер

Пожар произошел в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске Красноярского края на площади более 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T23:33

2020-10-15T23:33

2020-10-15T23:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

лесосибирск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пожар произошел в психоневрологическом диспансере в <a href="http://ria.ru/location_Lesosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Лесосибирске</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> на площади более 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.По данным ведомства, пожар произошел в 21.40 (мск) в наркологическом диспансере Лесосибирска. К прибытию пожарных горели крыша двухэтажного здания и пристройки."Произошел пожар в КГБУЗ ККПНД№1 филиал №2 Наркологическое отделение... Площадь пожара 744 квадратных метра. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13 человек эвакуировались самостоятельно. В тушении пожара участвовали 59 человек и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20201012/pozhar-1579349488.html

красноярский край

лесосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия