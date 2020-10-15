https://ria.ru/20201015/pozhar-1580042714.html
В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
Пожар произошел в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске Красноярского края на площади более 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T23:33
2020-10-15T23:33
2020-10-15T23:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
лесосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b51d452e9c3552225dad44beb4b9331d.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пожар произошел в психоневрологическом диспансере в <a href="http://ria.ru/location_Lesosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Лесосибирске</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> на площади более 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.По данным ведомства, пожар произошел в 21.40 (мск) в наркологическом диспансере Лесосибирска. К прибытию пожарных горели крыша двухэтажного здания и пристройки."Произошел пожар в КГБУЗ ККПНД№1 филиал №2 Наркологическое отделение... Площадь пожара 744 квадратных метра. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13 человек эвакуировались самостоятельно. В тушении пожара участвовали 59 человек и 19 единиц техники.
https://ria.ru/20201012/pozhar-1579349488.html
красноярский край
лесосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_59dc72189dbdaf28ba53ade3aa3a4bad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия