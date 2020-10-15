https://ria.ru/20201015/pogoda-1579967689.html

Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:14

2020-10-15T16:14

2020-10-15T17:23

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1400x0_80_0_0_8b0e3da7446c348cbb5d4cd97769f31c.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.Он отметил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания."В городе также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20201014/pogoda-1579716243.html

https://ria.ru/20201014/rekord-1579803116.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество