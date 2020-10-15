https://ria.ru/20201015/pogoda-1579967689.html
Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:14
2020-10-15T16:14
2020-10-15T17:23
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1400x0_80_0_0_8b0e3da7446c348cbb5d4cd97769f31c.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.Он отметил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания."В городе также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20201014/pogoda-1579716243.html
https://ria.ru/20201014/rekord-1579803116.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_28d7c6cbddcef039945512f5368c3475.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Городские службы Москвы
переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков
.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21.00 мск ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.
Петр Бирюков
заместитель мэра в правительстве Москвы
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.
Он отметил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
"В городе также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.