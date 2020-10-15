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Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:14
2020-10-15T17:23
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.Он отметил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания."В городе также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20201014/pogoda-1579716243.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

16:14 15.10.2020 (обновлено: 17:23 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21.00 мск ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Петр Бирюков
заместитель мэра в правительстве Москвы
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.
Он отметил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
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"В городе также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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