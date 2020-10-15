https://ria.ru/20201015/pogoda-1579878075.html

Москвичам рассказали, какая погода ожидает их в четверг

Облачная погода местами с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:53

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2020-10-15T07:53

михаил леус

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода местами с кратковременными дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>.Он добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20201014/rekord-1579803116.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество