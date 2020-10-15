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Москвичам рассказали, какая погода ожидает их в четверг
Облачная погода местами с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:53
2020-10-15T07:53
михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода местами с кратковременными дождями ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>.Он добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичам рассказали, какая погода ожидает их в четверг

07:53 15.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Облачная погода местами с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь. Температура в Москве плюс 13-15, в Подмосковье плюс 11-16",- сказал Леус.
Он добавил, что ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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