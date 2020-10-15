https://ria.ru/20201015/peshekhody-1579987061.html

В Москве прошла облава на водителей, не пропускающих пешеходов

Полиция провела в центре Москвы рейд "Внимание! Пешеход!", за несколько часов "поймав с поличным" нескольких водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре",... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:44

2020-10-15T17:44

2020-10-15T17:44

авто

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Полиция провела в центре <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> рейд "Внимание! Пешеход!", за несколько часов "поймав с поличным" нескольких водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре", передает корреспондент РИА Новости.С кем-то провели профилактическую беседу, а нескольким выписали штраф, при этом сами нарушители сетовали: кто на спешку, кто на то, что ездить по правилам невозможно в принципе. Один мужчина даже пытался предложить инспекторам "откупные" в тысячу рублей - но тщетно.Штрафовать? За что?Рейд проходил в Оболенском переулке в районе Хамовники, недалеко от станции метро "Фрунзенская". Задача полиции состояла в выявлении водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре", а также пешеходов и велосипедистов, нарушающих ПДД - любителей перебежать дорогу где попало или проехать на велосипеде по центру проезжей части.Первым нарушителем стал водитель Hyundai, не уступивший дорогу пешеходу на "зебре". Мужчина 40-45 лет согласился с тем, что нарушил ПДД, но несколько раз повторил инспектору: "Да у меня же даже штрафов нет, посмотрите!".Штраф у него появился, спорить он не стал, зато в разговоре с корреспондентом агентства высказал мысль, что автомобилистов вообще "нужно освободить от всех налогов"."Да ты посмотри, нельзя же так ездить, чтобы не нарушать! Я за городом ехал 110 [километров в час], разрешенная, а на другом участке уже 60! Ну как тут не нарушать? Автомобилистов вообще не надо штрафовать ни за что!" – горячился мужчина."Пешеходы" на самокатахВторой нарушитель - работник одной из московских курьерских служб на велосипеде. Его нарушение состояло в том, что он не спешился на зебре, а проехал по ней, после чего продолжил движение по дороге.С ним инспектор ГИБДД ограничился профилактической беседой, проверив паспортные данные. Курьер успел пожаловаться, что у них часто воруют казенные сумки - поэтому многие из них не носят с собой документы.Еще один нарушитель-курьер ехал на велосипеде по центру дороги - согласно ПДД, это является нарушением. Ему инспекторы ДПС выписали штраф.Особое внимание корреспондента агентства вызывали "пешеходы" на самокатах, моноколесах и гироскутерах, По закону, они являются именно пешеходами, и неважно, какую максимальную скорость может набрать их транспорт, объяснил РИА Новости инспектор ГИБДД."Даже если они едут под 40 километров - в данный момент они являются пешеходами и на проезжую часть они выезжать не должны. Но если они будут по тротуару ехать - это же совсем неправильно будет! А они же ездят без защиты, без всего. Что с ним будет, если он упадет?" - сетовал полицейский.Неудача с тысячейВсего за время рейда полиция поймала четырех нарушителей - последней оказалась женщина за рулем BMW, не пропустившая на "зебре" пешехода. С ней пришлось немного задержаться для проверки ее по базе, поскольку возникло подозрение, что ездит она без прав.Во время проверки документов женщины из машины вышел ее пассажир, татуированный мужчина средних лет. Держа в руках бумажник и доставая оттуда тысячу рублей, он направился к патрульной машине. Коротко переговорив с инспекторами, он вскоре вернулся к BMW. Тысяча из его рук никуда не делась. Полицейские продолжили оформление штрафа.Еще через несколько минут этот же пассажир подошел к патрульной машине, попросив инспекторов чуть быстрее оформлять нарушение на водителя: "Извините, очень уважаю вашу деятельность, но спешу". Инспектора пообещали, что скоро их отпустят – так и вышло.Несколько раз корреспондент агентства замечал, как автомобилисты продолжали ехать, даже если пешеход был еще на "зебре", хотя и преодолел большую часть пути. Это, уточнял в такие моменты сотрудник полиции, не является нарушением, поскольку в данной ситуации пешеход не меняет траекторию своего движения и не снижает скорость.Только недавно, в сентябре, соответствующее разъяснение инспекторам полиции в регионы направила Госавтоинспекция. Его подлинность агентству РИА Новости подтвердили и в МВД РФ.

https://ria.ru/20200821/strelba-1576111649.html

https://ria.ru/20201007/shtrafy-1578612623.html

https://realty.ria.ru/20200821/1576035653.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, общество