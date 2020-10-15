https://ria.ru/20201015/peremirie-1579893949.html

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:30

2020-10-15T10:30

2020-10-15T10:30

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201007/soglasheniya-1578683302.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире