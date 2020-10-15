Круглый стол о доказательном подходе в сфере образования
21 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-режиме на тему: "Доказательный подход в сфере образования: в фокусе молодые ученые".
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Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор БОЛОТОВ;
- директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Евгений ТЕРЕНТЬЕВ;
- доцент кафедры "Педагогическая психология имени В.А. Гуружапова" факультета "Психология образования" МГППУ Андрей АНДРЮШКОВ;
- президент WERA, доктор Мустафа Юнус ЭРИМАН.
Какие направления поддержки молодых исследователей существуют сегодня? Как развивается международное сотрудничество в этой области? Как развитие магистерских и аспирантских программ влияет на увеличении кадрового научного потенциала страны?
Мероприятие проводится в рамках XIX Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей образования " Доказательный подход в сфере образования".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор БОЛОТОВ;
- директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Евгений ТЕРЕНТЬЕВ;
- доцент кафедры "Педагогическая психология имени В.А. Гуружапова" факультета "Психология образования" МГППУ Андрей АНДРЮШКОВ;
- президент WERA, доктор Мустафа Юнус ЭРИМАН.
Какие направления поддержки молодых исследователей существуют сегодня? Как развивается международное сотрудничество в этой области? Как развитие магистерских и аспирантских программ влияет на увеличении кадрового научного потенциала страны?
Мероприятие проводится в рамках XIX Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей образования " Доказательный подход в сфере образования".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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