https://ria.ru/20201015/obrazovanie-1579916800.html

Круглый стол о доказательном подходе в сфере образования

21 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-режиме на тему: "Доказательный подход в сфере образования: в фокусе молодые ученые".

2020-10-15T12:12

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2020-10-15T12:12

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201021/952940836.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;<br>- научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор БОЛОТОВ;<br>- директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Евгений ТЕРЕНТЬЕВ;<br>- доцент кафедры "Педагогическая психология имени В.А. Гуружапова" факультета "Психология образования" МГППУ Андрей АНДРЮШКОВ;<br>- президент WERA, доктор Мустафа Юнус ЭРИМАН.<br><br>Какие направления поддержки молодых исследователей существуют сегодня? Как развивается международное сотрудничество в этой области? Как развитие магистерских и аспирантских программ влияет на увеличении кадрового научного потенциала страны?<br>Мероприятие проводится в рамках XIX Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей образования " Доказательный подход в сфере образования".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы