https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579967784.html

МИД раскритиковал разъяснения ЕС по санкциям из-за ситуации с Навальным

РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:13

2020-10-15T16:13

2020-10-15T16:15

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

евросоюз

европа

в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Разъяснения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по санкциям против российских граждан и юрлиц не выдерживают никакой критики и находятся на грани абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Разъяснения Евросоюза, приведенные в качестве обоснований этих решений, не просто не выдерживают никакой критики, а находятся на грани абсурда. О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет. Попытки ЕС использовать авторитет Организации Объединенных Наций для прикрытия своих неблаговидных политических целей считаем мы абсолютно недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге.Европейский союз в четверг после публикации в официальном журнале официально ввел санкции против шести физлиц и одной организации из России, которых в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают связанными с якобы отравлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Санкции, которые предполагают замораживание активов фигурантов и запрет для физлиц на въезд на территорию ЕС, вступают в силу после публикации 15 октября.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, евросоюз, европа, в мире