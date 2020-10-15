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https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579967784.html
МИД раскритиковал разъяснения ЕС по санкциям из-за ситуации с Навальным
РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:13
2020-10-15T16:15
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
евросоюз
европа
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Разъяснения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по санкциям против российских граждан и юрлиц не выдерживают никакой критики и находятся на грани абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Разъяснения Евросоюза, приведенные в качестве обоснований этих решений, не просто не выдерживают никакой критики, а находятся на грани абсурда. О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет. Попытки ЕС использовать авторитет Организации Объединенных Наций для прикрытия своих неблаговидных политических целей считаем мы абсолютно недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге.Европейский союз в четверг после публикации в официальном журнале официально ввел санкции против шести физлиц и одной организации из России, которых в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают связанными с якобы отравлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Санкции, которые предполагают замораживание активов фигурантов и запрет для физлиц на въезд на территорию ЕС, вступают в силу после публикации 15 октября.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, евросоюз, европа, в мире

МИД раскритиковал разъяснения ЕС по санкциям из-за ситуации с Навальным

16:13 15.10.2020 (обновлено: 16:15 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Разъяснения Евросоюза по санкциям против российских граждан и юрлиц не выдерживают никакой критики и находятся на грани абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разъяснения Евросоюза, приведенные в качестве обоснований этих решений, не просто не выдерживают никакой критики, а находятся на грани абсурда. О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет. Попытки ЕС использовать авторитет Организации Объединенных Наций для прикрытия своих неблаговидных политических целей считаем мы абсолютно недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге.
Европейский союз в четверг после публикации в официальном журнале официально ввел санкции против шести физлиц и одной организации из России, которых в Европе считают связанными с якобы отравлением Алексея Навального. Санкции, которые предполагают замораживание активов фигурантов и запрет для физлиц на въезд на территорию ЕС, вступают в силу после публикации 15 октября.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 15:03
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
 
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйЕвросоюзЕвропаВ мире
 
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