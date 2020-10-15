https://ria.ru/20201015/minyust-1579949438.html
Минюст обязали вести перечень НКО, признанных экстремистскими
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Минюст утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, чья... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:31
2020-10-15T14:31
2020-10-15T14:31
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1400x0_80_0_0_593a1bebba1fe71c54f8893f4b8fd544.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, обязывающий Минюст утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, чья деятельность запрещена судом или признана экстремистской.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Для оптимизации ведения такого перечня объединений устанавливается обязанность направлять в Минюст копии решений о приостановлении их деятельности, об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.
https://ria.ru/20200930/ekstremizm-1577996156.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_4e9b7cc7ca2bc47e9b645f2223757773.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество