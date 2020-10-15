https://ria.ru/20201015/minyust-1579949438.html

Минюст обязали вести перечень НКО, признанных экстремистскими

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Минюст утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, чья... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:31

2020-10-15T14:31

2020-10-15T14:31

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1400x0_80_0_0_593a1bebba1fe71c54f8893f4b8fd544.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, обязывающий Минюст утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, чья деятельность запрещена судом или признана экстремистской.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Для оптимизации ведения такого перечня объединений устанавливается обязанность направлять в Минюст копии решений о приостановлении их деятельности, об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.

https://ria.ru/20200930/ekstremizm-1577996156.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество