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Минюст обязали вести перечень НКО, признанных экстремистскими
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Минюст утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, чья... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:31
2020-10-15T14:31
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, обязывающий Минюст утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, чья деятельность запрещена судом или признана экстремистской.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Для оптимизации ведения такого перечня объединений устанавливается обязанность направлять в Минюст копии решений о приостановлении их деятельности, об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.
https://ria.ru/20200930/ekstremizm-1577996156.html
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РИА Новости
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владимир путин, общество

Минюст обязали вести перечень НКО, признанных экстремистскими

14:31 15.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий Минюст утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, чья деятельность запрещена судом или признана экстремистской.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для оптимизации ведения такого перечня объединений устанавливается обязанность направлять в Минюст копии решений о приостановлении их деятельности, об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 13:29
В Госдуме поддержали проект об экстремистских материалах в соцсетях
 
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