https://ria.ru/20201015/minoborony-1579954965.html

В ЦАР планируют открыть представительство Минобороны России

Представительство Минобороны РФ планируется открыть в ЦАР на следующей неделе, сообщил РИА Новости посол России в Центральноафриканской Республике Владимир... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:12

2020-10-15T15:12

2020-10-15T16:57

владимир титоренко (посол россии в цар )

россия

цар

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Представительство Минобороны РФ планируется открыть в ЦАР на следующей неделе, сообщил РИА Новости посол России в Центральноафриканской Республике <a href="http://ria.ru/person_vladimir-titorenko-posol-rossii-v-tsar-/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Титоренко</a>. "Наше представительство Минобороны РФ будет открыто в ЦАР на следующей неделе. Соглашение подписано, через неделю приедет генерал и четыре офицера, будет торжественная церемония", - рассказал Титоренко.В феврале посол РФ в ЦАР сообщил РИА Новости, что представительство Минобороны России в Центральноафриканской Республике может быть открыто в конце февраля – начале марта этого года, однако планы были отложены из-за распространения коронавируса.

https://ria.ru/20200723/1574812848.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир титоренко (посол россии в цар ), россия, цар, в мире