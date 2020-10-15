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Круглый стол представителей МИЭТ о развитии электроники в РФ
20 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Образование, наука и инновации – три кита российской электроники".
2020-10-15T11:35
2020-10-15T11:35
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201020/952940041.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- ректор Национального исследовательского университета "МИЭТ" Владимир БЕСПАЛОВ;<br>- академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий КРАСНИКОВ;<br>- генеральный директор Фонда содействия инновациям, председатель наблюдательного совета МИЭТ Сергей ПОЛЯКОВ;<br>- директор Института перспективных материалов и технологий МИЭТ Сергей ГАВРИЛОВ;<br>- директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета (совместный институт с МИЭТ) Дмитрий ТЕЛЫШЕВ;<br>- директор Института микроприборов и систем управления МИЭТ Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ.<br><br>В рамках подготовленной Минобрнауки России Программы стратегического академического лидерства пройдет новый конкурс на звание Национальных университетов. Одним из главных трендов Программы станет усиление кооперации университетов и РАН. Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники " – один из лидеров в стране по объему научных исследований – готовится к участию в программе, развивая связи с Отделением нанотехнологий и информационных технологий РАН. Сотрудничество Академии и университета будет развиваться как в области научных исследований, так и при подготовке кадров высокой квалификации. Поддержку перспективным исследованиям молодых ученых оказывают институты развития, прежде всего, Фонд содействия инновациям.<br>Какие технологии в ближайшем будущем изменят нашу жизнь? Остается ли Зеленоград главным центром российской электроники? Каково на сегодняшний день состояние науки и образования в ведущем вузе радиоэлектронной отрасли? Какова роль университетов в реализации Стратегии развития электронной промышленности России? Какую поддержку получают молодые инноваторы?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол представителей МИЭТ о развитии электроники в РФ

11:35 15.10.2020
 
Читать ria.ru в
20 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Образование, наука и инновации – три кита российской электроники".
Задать вопрос

Участники:
- ректор Национального исследовательского университета "МИЭТ" Владимир БЕСПАЛОВ;
- академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий КРАСНИКОВ;
- генеральный директор Фонда содействия инновациям, председатель наблюдательного совета МИЭТ Сергей ПОЛЯКОВ;
- директор Института перспективных материалов и технологий МИЭТ Сергей ГАВРИЛОВ;
- директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета (совместный институт с МИЭТ) Дмитрий ТЕЛЫШЕВ;
- директор Института микроприборов и систем управления МИЭТ Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ.

В рамках подготовленной Минобрнауки России Программы стратегического академического лидерства пройдет новый конкурс на звание Национальных университетов. Одним из главных трендов Программы станет усиление кооперации университетов и РАН. Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники " – один из лидеров в стране по объему научных исследований – готовится к участию в программе, развивая связи с Отделением нанотехнологий и информационных технологий РАН. Сотрудничество Академии и университета будет развиваться как в области научных исследований, так и при подготовке кадров высокой квалификации. Поддержку перспективным исследованиям молодых ученых оказывают институты развития, прежде всего, Фонд содействия инновациям.
Какие технологии в ближайшем будущем изменят нашу жизнь? Остается ли Зеленоград главным центром российской электроники? Каково на сегодняшний день состояние науки и образования в ведущем вузе радиоэлектронной отрасли? Какова роль университетов в реализации Стратегии развития электронной промышленности России? Какую поддержку получают молодые инноваторы?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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