Круглый стол представителей МИЭТ о развитии электроники в РФ
20 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Образование, наука и инновации – три кита российской электроники".
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Участники:
- ректор Национального исследовательского университета "МИЭТ" Владимир БЕСПАЛОВ;
- академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий КРАСНИКОВ;
- генеральный директор Фонда содействия инновациям, председатель наблюдательного совета МИЭТ Сергей ПОЛЯКОВ;
- директор Института перспективных материалов и технологий МИЭТ Сергей ГАВРИЛОВ;
- директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета (совместный институт с МИЭТ) Дмитрий ТЕЛЫШЕВ;
- директор Института микроприборов и систем управления МИЭТ Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ.
В рамках подготовленной Минобрнауки России Программы стратегического академического лидерства пройдет новый конкурс на звание Национальных университетов. Одним из главных трендов Программы станет усиление кооперации университетов и РАН. Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники " – один из лидеров в стране по объему научных исследований – готовится к участию в программе, развивая связи с Отделением нанотехнологий и информационных технологий РАН. Сотрудничество Академии и университета будет развиваться как в области научных исследований, так и при подготовке кадров высокой квалификации. Поддержку перспективным исследованиям молодых ученых оказывают институты развития, прежде всего, Фонд содействия инновациям.
Какие технологии в ближайшем будущем изменят нашу жизнь? Остается ли Зеленоград главным центром российской электроники? Каково на сегодняшний день состояние науки и образования в ведущем вузе радиоэлектронной отрасли? Какова роль университетов в реализации Стратегии развития электронной промышленности России? Какую поддержку получают молодые инноваторы?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Национального исследовательского университета "МИЭТ" Владимир БЕСПАЛОВ;
- академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий КРАСНИКОВ;
- генеральный директор Фонда содействия инновациям, председатель наблюдательного совета МИЭТ Сергей ПОЛЯКОВ;
- директор Института перспективных материалов и технологий МИЭТ Сергей ГАВРИЛОВ;
- директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета (совместный институт с МИЭТ) Дмитрий ТЕЛЫШЕВ;
- директор Института микроприборов и систем управления МИЭТ Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ.
В рамках подготовленной Минобрнауки России Программы стратегического академического лидерства пройдет новый конкурс на звание Национальных университетов. Одним из главных трендов Программы станет усиление кооперации университетов и РАН. Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники " – один из лидеров в стране по объему научных исследований – готовится к участию в программе, развивая связи с Отделением нанотехнологий и информационных технологий РАН. Сотрудничество Академии и университета будет развиваться как в области научных исследований, так и при подготовке кадров высокой квалификации. Поддержку перспективным исследованиям молодых ученых оказывают институты развития, прежде всего, Фонд содействия инновациям.
Какие технологии в ближайшем будущем изменят нашу жизнь? Остается ли Зеленоград главным центром российской электроники? Каково на сегодняшний день состояние науки и образования в ведущем вузе радиоэлектронной отрасли? Какова роль университетов в реализации Стратегии развития электронной промышленности России? Какую поддержку получают молодые инноваторы?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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