https://ria.ru/20201015/likovanie-na-ulitsakh-bishkeka-prezident-kirgizii-podal-v-otstavku-1579951059.html

Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента.

2020-10-15T14:45

2020-10-15T14:45

2020-10-15T14:45

отставка

сооронбай жээнбеков

протесты

бишкек

киргизия

видео

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Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек.

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента. Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек. 2020-10-15T14:45 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, отставка, сооронбай жээнбеков, протесты, бишкек, киргизия, видео