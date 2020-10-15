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Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента.
2020-10-15T14:45
2020-10-15T14:45
отставка
сооронбай жээнбеков
протесты
бишкек
киргизия
видео
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Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек.
бишкек
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента. Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек.
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РИА Новости
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видео, отставка, сооронбай жээнбеков, протесты, бишкек, киргизия, видео
Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента.
2020-10-15T14:45
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Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку

14:45 15.10.2020
 
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента.
Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек.
 
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ОтставкаСооронбай ЖээнбековпротестыБишкекКиргизияВидео
 
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