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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1580010650.html
Более 44 млрд рублей направили на борьбу с коронавирусом в Подмосковье
Свыше 44 миллиардов рублей выделили на борьбу с коронавирусной инфекцией в Московской области. Средства пойдут на выплаты врачам, покупку новых машин скорой... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:56
2020-10-15T18:56
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Свыше 44 миллиардов рублей выделили на борьбу с коронавирусной инфекцией в Московской области. Средства пойдут на выплаты врачам, покупку новых машин скорой помощи и медицинской техники, а также на покупку средств индивидуальной защиты, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/44-mlrd-rublej-napravili-na-borbu-s-covid-19-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что эти уточнения в бюджет стали четвертыми в текущем году."Мы столкнулись с новой ситуацией, опасной, требующей от нас максимально оперативно принимать решения по финансированию важных мероприятий – таких, как выплаты медикам, обеспечение их средствами защиты, питанием, закупкой медоборудования в больницы", – подчеркнул он.Министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина добавила, что в настоящий момент доходы бюджета сократились на 27,5 миллиарда рублей. При этом планируется, что цифры вернутся к обычным показателям за счет новых поступлений доходов.
московская область (подмосковье)
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Более 44 млрд рублей направили на борьбу с коронавирусом в Подмосковье

18:56 15.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Свыше 44 миллиардов рублей выделили на борьбу с коронавирусной инфекцией в Московской области. Средства пойдут на выплаты врачам, покупку новых машин скорой помощи и медицинской техники, а также на покупку средств индивидуальной защиты, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что эти уточнения в бюджет стали четвертыми в текущем году.
"Мы столкнулись с новой ситуацией, опасной, требующей от нас максимально оперативно принимать решения по финансированию важных мероприятий – таких, как выплаты медикам, обеспечение их средствами защиты, питанием, закупкой медоборудования в больницы", – подчеркнул он.
Министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина добавила, что в настоящий момент доходы бюджета сократились на 27,5 миллиарда рублей. При этом планируется, что цифры вернутся к обычным показателям за счет новых поступлений доходов.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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