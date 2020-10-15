https://ria.ru/20201015/koronavirus-1580010650.html

Более 44 млрд рублей направили на борьбу с коронавирусом в Подмосковье

Свыше 44 миллиардов рублей выделили на борьбу с коронавирусной инфекцией в Московской области. Средства пойдут на выплаты врачам, покупку новых машин скорой... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:56

2020-10-15T18:56

2020-10-15T18:56

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Свыше 44 миллиардов рублей выделили на борьбу с коронавирусной инфекцией в Московской области. Средства пойдут на выплаты врачам, покупку новых машин скорой помощи и медицинской техники, а также на покупку средств индивидуальной защиты, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/44-mlrd-rublej-napravili-na-borbu-s-covid-19-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что эти уточнения в бюджет стали четвертыми в текущем году."Мы столкнулись с новой ситуацией, опасной, требующей от нас максимально оперативно принимать решения по финансированию важных мероприятий – таких, как выплаты медикам, обеспечение их средствами защиты, питанием, закупкой медоборудования в больницы", – подчеркнул он.Министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина добавила, что в настоящий момент доходы бюджета сократились на 27,5 миллиарда рублей. При этом планируется, что цифры вернутся к обычным показателям за счет новых поступлений доходов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)