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https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579921267.html
Московские власти разъяснили правила отчетности о работе на удаленке
Московские работодатели могут не подавать каждую неделю отчет о сотрудниках на удаленке при отсутствии изменений, говорится в указе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:31
2020-10-15T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Московские работодатели могут не подавать каждую неделю отчет о сотрудниках на удаленке при отсутствии изменений, говорится в указе, опубликованном <a href="https://www.mos.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте мэра и правительства столицы</a>."В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения", - говорится в документе.Уточняется, что в случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы, должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70% сотрудников.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Московские власти разъяснили правила отчетности о работе на удаленке

12:31 15.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Московские работодатели могут не подавать каждую неделю отчет о сотрудниках на удаленке при отсутствии изменений, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
"В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения", - говорится в документе.
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Уточняется, что в случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы, должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70% сотрудников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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