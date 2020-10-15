https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579921267.html

Московские власти разъяснили правила отчетности о работе на удаленке

Московские работодатели могут не подавать каждую неделю отчет о сотрудниках на удаленке при отсутствии изменений, говорится в указе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:31

2020-10-15T12:31

2020-10-15T12:31

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коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Московские работодатели могут не подавать каждую неделю отчет о сотрудниках на удаленке при отсутствии изменений, говорится в указе, опубликованном <a href="https://www.mos.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте мэра и правительства столицы</a>."В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения", - говорится в документе.Уточняется, что в случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы, должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70% сотрудников.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201015/sobyanin-1579914290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество