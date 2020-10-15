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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579895649.html
В Москве за сутки госпитализировали 1196 человек с COVID-19
РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:36
2020-10-15T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выросло за неделю на четверть и составило 319 человек, число новых случаев COVID-19 за этот период выросло на 29% - до 1196, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.За минувшие сутки в Москве подтверждено 3942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией."Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад", — сообщили в штабе.Уточняется, что 12% среди заболевших - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет. Еще 11,2% - от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — добавили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1196 человек с COVID-19

10:36 15.10.2020 (обновлено: 14:24 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 в Москве выросло за неделю на четверть и составило 319 человек, число новых случаев COVID-19 за этот период выросло на 29% - до 1196, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
За минувшие сутки в Москве подтверждено 3942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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"Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад", — сообщили в штабе.
Уточняется, что 12% среди заболевших - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет. Еще 11,2% - от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — добавили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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