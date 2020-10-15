https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579895649.html

В Москве за сутки госпитализировали 1196 человек с COVID-19

РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:36

2020-10-15T10:36

2020-10-15T14:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выросло за неделю на четверть и составило 319 человек, число новых случаев COVID-19 за этот период выросло на 29% - до 1196, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.За минувшие сутки в Москве подтверждено 3942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией."Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад", — сообщили в штабе.Уточняется, что 12% среди заболевших - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет. Еще 11,2% - от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — добавили в штабе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579946301.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество