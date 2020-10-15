https://ria.ru/20201015/konsultatsii-1579917164.html

В МИД назвали ответственных за срыв консультаций по МН17

Ответственность за срыв консультаций России, Нидерландов и Австралии по катастрофе MH17 полностью лежит на Гааге, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:14

2020-10-15T12:14

2020-10-15T12:14

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

москва

гаага

курск

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Ответственность за срыв консультаций России, <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> по катастрофе MH17 полностью лежит на <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a>, говорится в заявлении МИД РФ.Как отметили в МИД, Гаага, "не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда", подала межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ, что лишает смысла продолжение трехсторонних консультаций и участие в них России. "Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - отметили в МИД.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из <a href="http://ria.ru/product_zenitno-raketnyjj_kompleks_Buk/" target="_blank" data-auto="true">зенитного ракетного комплекса "Бук"</a>, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201015/rassledovanie-1579916162.html

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гаага

курск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, гаага, курск, в мире