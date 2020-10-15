https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579970149.html

Песков заявил о приостановке финансовой помощи Киргизии

Пауза в оказании финансовой помощи Киргизии имеет смысл, пока там не заработают министерства и ведомства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:24

2020-10-15T16:24

2020-10-15T17:12

протесты в бишкеке

садыр жапаров

кубатбек боронов

дмитрий песков

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Пауза в оказании финансовой помощи <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> имеет смысл, пока там не заработают министерства и ведомства, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В минувшую пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек. Жээнбеков в четверг объявил о решении уйти в отставку с поста главы государства.

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579962886.html

Александр Аникин Имеет смысл перенаправить потоки финансовой помощи, например, в Узбекистан. Нам деньги не нужны, но не пропадать же им! 10

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бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, кубатбек боронов, дмитрий песков, бишкек, киргизия, в мире