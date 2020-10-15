Москва окажет необходимое содействие Киргизии, заявили в МИД
О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.
О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.
С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.
С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.
Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.
Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.
Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.
Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.
По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.
По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.
Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.
"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.
Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.
Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.
Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.
Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.
Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.
Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.
В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.
В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.
О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.
С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.
Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.
Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.
По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.
Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.
Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.
Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.
Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.
В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.