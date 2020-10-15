https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579966233.html

Москва окажет необходимое содействие Киргизии, заявили в МИД

Москва рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Киргизии и будет оказывать необходимое содействие этому, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:08

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2020-10-15T17:11

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

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москва

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> и будет оказывать необходимое содействие этому, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.<a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в четверг вобращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку с поста президента Киргизии. Он отметил, что "не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер парламента Канат Исаев."Мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике. Мы выражаем надежду на то, что этот процесс будет проходить в рамках конституции и национального законодательства. Россия как стратегический партнер и союзник Киргизии оказывала и будет оказывать для этого все необходимое содействие", - сказала Захарова на брифинге.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Девятого августа массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201015/otstavka-1579943124.html

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента. Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек. 2020-10-15T16:08 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, москва, киргизия, в мире