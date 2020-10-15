Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией

<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a> придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с РФ, заявил новый глава МИД республики Руслан Казакбаев.В четверг министр принял посла <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в республике Николая Удовиченко. По данным пресс-службы МИД, Удовиченко передал поздравления министра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> по случаю назначения Казакбаева.“Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией”, - цитирует Казакбаева пресс-служба МИД. Он также поблагодарил российскую сторону "за поддержку народа Кыргызстана".Как сообщается, в ходе беседы “глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время положение в стране постепенно стабилизируется, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, а также подчеркнул, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызской Республики, которая активизировала свою деятельность, в том числе, по восстановлению социально-экономического положения страны и принимает меры по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции”.“Стороны выразили готовность к осуществлению запланированных мероприятий, в том числе в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, продолжению конструктивного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией”, - подчеркнули в МИД.
БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.Киргизия придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с РФ, заявил новый глава МИД республики Руслан Казакбаев.
В четверг министр принял посла Российской Федерации в республике Николая Удовиченко. По данным пресс-службы МИД, Удовиченко передал поздравления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Казакбаева.
“Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией”, - цитирует Казакбаева пресс-служба МИД. Он также поблагодарил российскую сторону "за поддержку народа Кыргызстана".
Как сообщается, в ходе беседы “глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время положение в стране постепенно стабилизируется, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, а также подчеркнул, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызской Республики, которая активизировала свою деятельность, в том числе, по восстановлению социально-экономического положения страны и принимает меры по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции”.
“Стороны выразили готовность к осуществлению запланированных мероприятий, в том числе в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, продолжению конструктивного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией”, - подчеркнули в МИД.
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