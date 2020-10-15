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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579962886.html
Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией
Киргизия придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с РФ, заявил новый глава МИД... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:57
2020-10-15T17:11
протесты в бишкеке
россия
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a> придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с РФ, заявил новый глава МИД республики Руслан Казакбаев.В четверг министр принял посла <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в республике Николая Удовиченко. По данным пресс-службы МИД, Удовиченко передал поздравления министра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> по случаю назначения Казакбаева.“Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией”, - цитирует Казакбаева пресс-служба МИД. Он также поблагодарил российскую сторону "за поддержку народа Кыргызстана".Как сообщается, в ходе беседы “глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время положение в стране постепенно стабилизируется, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, а также подчеркнул, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызской Республики, которая активизировала свою деятельность, в том числе, по восстановлению социально-экономического положения страны и принимает меры по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции”.“Стороны выразили готовность к осуществлению запланированных мероприятий, в том числе в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, продолжению конструктивного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией”, - подчеркнули в МИД.
https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html
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россия, киргизия, в мире

Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией

15:57 15.10.2020 (обновлено: 17:11 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке
Митинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости. Киргизия придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с РФ, заявил новый глава МИД республики Руслан Казакбаев.
В четверг министр принял посла Российской Федерации в республике Николая Удовиченко. По данным пресс-службы МИД, Удовиченко передал поздравления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Казакбаева.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 11:03Протесты в Бишкеке
Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку
“Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Российской Федерацией”, - цитирует Казакбаева пресс-служба МИД. Он также поблагодарил российскую сторону "за поддержку народа Кыргызстана".
Как сообщается, в ходе беседы “глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время положение в стране постепенно стабилизируется, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, а также подчеркнул, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызской Республики, которая активизировала свою деятельность, в том числе, по восстановлению социально-экономического положения страны и принимает меры по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции”.
“Стороны выразили готовность к осуществлению запланированных мероприятий, в том числе в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, продолжению конструктивного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией”, - подчеркнули в МИД.
Ситуация в Киргизии: отставка президента и новые требования демонстрантов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

Раздача масок митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Силовиков на месте проведения митинга не было.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова собираются на митинг в Бишкеке
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанк

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

Раздача хлеба митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
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Протесты в БишкекеРоссияКиргизияВ мире
 
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