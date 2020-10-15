https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579927558.html

Парламент Киргизии рассмотрит отставку президента 16 октября

Парламент Киргизии рассмотрит вопрос отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова на заседании 16 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:54

2020-10-15T12:54

2020-10-15T17:11

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> рассмотрит вопрос отставки президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> на заседании 16 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания страны.Жээнбеков в четверг в обращении к народу объявил о своей отставке."Шестнадцатого октября в 10:00 (7.00 мск) в государственной резиденции "Ала-Арча" состоится внеочередное заседание Жогорку Кенеша (парламента - ред). На повестке дня - отставка президента КР", - заявил представитель пресс-службы.В среду Жээнбеков подписал указ о назначении <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> премьером страны, а также утвердил его программу и новый состав кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201015/parlament-1579903616.html

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире