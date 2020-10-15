https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579911217.html

Подавший в отставку глава Киргизии призвал увести людей из столицы

Подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг призвал премьера Садыра Жапарова и других политиков увести своих людей из столицы страны. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:45

2020-10-15T11:45

2020-10-15T17:10

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Подавший в отставку президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в четверг призвал премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> и других политиков увести своих людей из столицы страны.По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к двустороннему конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию."Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника", - заявил Жээнбеков.Президент призвал людей к спокойствию. "Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - сказал он.Согласно закону, теперь исполнять обязанности президента будет спикер Канат Исаев.В среду Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, а также утвердил его программу и новый состав кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201015/parlament-1579903616.html

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире