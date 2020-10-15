https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579885637.html

Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии

Колонна автомобилей силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:30

2020-10-15T09:30

2020-10-15T09:30

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Колонна автомобилей силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время у стен резиденции выстроились около десятка автомобилей силовиков. Личный состав в защитной экипировке находится возле машин. Ситуация у резиденции спокойная. Митингующих нет.В среду у стен дома правительства в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> собрались сотни митингующих, которые требовали отставки главы государства и спикера. Как сообщается в СМИ, новый премьер <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> после переговоров с Жээнбековым вышел к митингующим и попросил разойтись. Он пояснил, что Жээнбеков пообещал уйти в отставку. Позднее в пресс-службе президента РИА Новости заявили, что Жээнбеков действительно обещал подать в отставку, но сообщения о якобы трехдневном сроке, которые начали распространяться в СМИ, не соответствуют действительностиВ <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек.

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире