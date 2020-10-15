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Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн
Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает его организатор — АНО "Сколково Форум". РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:47
2020-10-15T18:13
россия
открытые инновации (форум)
сколково
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Международный форум инновационного развития "<a href="https://ria.ru/event_forum_Otkrytye_innovacii" target="_blank">Открытые инновации</a>" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает его организатор — АНО "Сколково Форум".Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 19 по 21 октября. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.При этом участие в форуме будет бесплатным. "Тем, кто уже оплатил билеты для посещения форума в технопарке "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank" data-auto="true">Сколково</a>", будут возвращены потраченные средства, а их регистрации автоматически перейдут в режим онлайн. Как зарубежные, так и российские эксперты будут подключаться к программе удаленно, а модераторы сессий будут работать в студиях", — добавили в АНО.На форуме выступят такие спикеры, как вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Inc. Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Grishin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Гришин</a>, глобальный клинический руководитель <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> Йохан Векеманс, генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почты России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Akimov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Акимов</a>, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие."Технологически и визуально трансляция сессий деловой программы форума будет похожа, скорее, на телемост, чем на конференцию в Zoom с большим количеством окошек. Задавать вопросы спикерам можно будет прямо во время выступлений в специальных чатах. Перевод форума в онлайн-формат еще раз подтверждает, что норма нашей жизни действительно изменилась, что все мы уже находимся в "новой цифровой нормальности", — подчеркнула генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.
https://realty.ria.ru/20201006/medklaster-1578447033.html
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россия, открытые инновации (форум), сколково, экономика

Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн

10:47 15.10.2020 (обновлено: 18:13 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает его организатор — АНО "Сколково Форум".
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 19 по 21 октября. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.

"Девятый Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" с 19 по 21 октября полностью пройдет в формате онлайн. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", — отмечается в сообщении. Традиционная Startup Expo в рамках форума также пройдет в онлайн-формате.

При этом участие в форуме будет бесплатным. "Тем, кто уже оплатил билеты для посещения форума в технопарке "Сколково", будут возвращены потраченные средства, а их регистрации автоматически перейдут в режим онлайн. Как зарубежные, так и российские эксперты будут подключаться к программе удаленно, а модераторы сессий будут работать в студиях", — добавили в АНО.
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На форуме выступят такие спикеры, как вице-президент Google Inc. Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие.
"Технологически и визуально трансляция сессий деловой программы форума будет похожа, скорее, на телемост, чем на конференцию в Zoom с большим количеством окошек. Задавать вопросы спикерам можно будет прямо во время выступлений в специальных чатах. Перевод форума в онлайн-формат еще раз подтверждает, что норма нашей жизни действительно изменилась, что все мы уже находимся в "новой цифровой нормальности", — подчеркнула генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.
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РоссияОткрытые инновации (форум)СколковоЭкономика
 
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