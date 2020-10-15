Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн
10:47 15.10.2020 (обновлено: 18:13 15.10.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает его организатор — АНО "Сколково Форум".
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 19 по 21 октября. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.
"Девятый Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" с 19 по 21 октября полностью пройдет в формате онлайн. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", — отмечается в сообщении. Традиционная Startup Expo в рамках форума также пройдет в онлайн-формате.
При этом участие в форуме будет бесплатным. "Тем, кто уже оплатил билеты для посещения форума в технопарке "Сколково", будут возвращены потраченные средства, а их регистрации автоматически перейдут в режим онлайн. Как зарубежные, так и российские эксперты будут подключаться к программе удаленно, а модераторы сессий будут работать в студиях", — добавили в АНО.
6 октября, 15:21Медкластер "Сколково" планируют достроить до 2028 года
На форуме выступят такие спикеры, как вице-президент Google Inc. Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие.
"Технологически и визуально трансляция сессий деловой программы форума будет похожа, скорее, на телемост, чем на конференцию в Zoom с большим количеством окошек. Задавать вопросы спикерам можно будет прямо во время выступлений в специальных чатах. Перевод форума в онлайн-формат еще раз подтверждает, что норма нашей жизни действительно изменилась, что все мы уже находимся в "новой цифровой нормальности", — подчеркнула генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.