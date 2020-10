https://ria.ru/20201015/innovatsii-1579897696.html

Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Международный форум инновационного развития "<a href="https://ria.ru/event_forum_Otkrytye_innovacii" target="_blank">Открытые инновации</a>" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает его организатор — АНО "Сколково Форум".Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 19 по 21 октября. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.При этом участие в форуме будет бесплатным. "Тем, кто уже оплатил билеты для посещения форума в технопарке "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank" data-auto="true">Сколково</a>", будут возвращены потраченные средства, а их регистрации автоматически перейдут в режим онлайн. Как зарубежные, так и российские эксперты будут подключаться к программе удаленно, а модераторы сессий будут работать в студиях", — добавили в АНО.На форуме выступят такие спикеры, как вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Inc. Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Grishin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Гришин</a>, глобальный клинический руководитель <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> Йохан Векеманс, генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почты России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Akimov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Акимов</a>, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие."Технологически и визуально трансляция сессий деловой программы форума будет похожа, скорее, на телемост, чем на конференцию в Zoom с большим количеством окошек. Задавать вопросы спикерам можно будет прямо во время выступлений в специальных чатах. Перевод форума в онлайн-формат еще раз подтверждает, что норма нашей жизни действительно изменилась, что все мы уже находимся в "новой цифровой нормальности", — подчеркнула генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.

