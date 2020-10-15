https://ria.ru/20201015/eks-skhiigumen-1580037821.html

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщается в видеозаписи, которую опубликовал... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T22:15

2020-10-15T22:15

2020-10-15T22:15

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Отлученный от церкви <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">бывший схиигумен Сергий</a> открыл новый храм на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщается в видеозаписи, которую опубликовал на видеосервисе <a href="https://www.youtube.com/watch?v=P1bnmGccf0w" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a> представитель Сергия Всеволод Могучев."Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Он начинался с храма, деревянного, маленького, в котором вмещались всего от силы человек 30-40. Сейчас этот храм может вместить 4 тысячи человек. Я благодарю вас за ваши труды", - говорит Сергий в видеозаписи.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Позже церковный суд отлучил Сергия от церкви.Екатеринбургская епархия заявила, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

https://ria.ru/20200929/skhimonakh-1577953477.html

https://ria.ru/20200914/monakhi-1577233750.html

Ярослав Погодин Нужна реформа внутри РПЦ. Церкви пора очиститься от криминала. Этот бывший Сергий последствие ошибки. А сколько бывших из криминала башляют на искупление грехов? И они вроде как делятся незаконно нажитым. Нужно категорически избавляться от конвертов 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф)