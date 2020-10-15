https://ria.ru/20201015/blagoustroystvo-1579910607.html
Работы по обустройству тротуаров начались на Большом Каменном мосту
Работы по укладке асфальта и обустройству тротуаров начались на части Большого Каменного моста, закрытой на ремонт, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:43
2020-10-15T11:43
2020-10-15T11:44
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петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Работы по укладке асфальта и обустройству тротуаров начались на части Большого Каменного моста, закрытой на ремонт, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>."Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, специалисты осуществляют монтаж отреставрированных гранитных плит, продолжается обустройство проезжей части - уложена треть из запланированного объема асфальтобетонного покрытия", - сообщил Бирюков.По его словам, специалисты применяют способ горячего асфальтирования, который позволяет создать ровное и прочное покрытие, способное выдерживать большие нагрузки.Параллельно на Большом Каменном мосту идут работы по обустройству тротуаров.Бирюков рассказал, что с помощью арматуры и бетона создается ребро жесткости, которое будет отделять тротуары от проезжей части, ведется подготовка для монтажа 20 опор освещения."Затем на пешеходную зону уложат тротуарные плиты и гидроизоляцию, после чего приступят к асфальтированию", - добавил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.Он пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
https://ria.ru/20201013/kapremont-1579531638.html
https://ria.ru/20201015/mosty-1579735086.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Работы по укладке асфальта и обустройству тротуаров начались на части Большого Каменного моста, закрытой на ремонт, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, специалисты осуществляют монтаж отреставрированных гранитных плит, продолжается обустройство проезжей части - уложена треть из запланированного объема асфальтобетонного покрытия", - сообщил Бирюков.
По его словам, специалисты применяют способ горячего асфальтирования, который позволяет создать ровное и прочное покрытие, способное выдерживать большие нагрузки.
"Температура асфальтобетона при укладке составляет не меньше 120-130 градусов. Горячий асфальт на грузовиках привозят на мост, смесь загружают в асфальтоукладчик, который ровным слоем распределяет ее на заранее покрытую битумной эмульсией поверхность, затем асфальт уплотняют катками", - рассказал заммэра.
Параллельно на Большом Каменном мосту идут работы по обустройству тротуаров.
Бирюков рассказал, что с помощью арматуры и бетона создается ребро жесткости, которое будет отделять тротуары от проезжей части, ведется подготовка для монтажа 20 опор освещения.
"Затем на пешеходную зону уложат тротуарные плиты и гидроизоляцию, после чего приступят к асфальтированию", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.
"Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет", - подчеркнул Бирюков.
Он пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.