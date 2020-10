Объявлены лауреаты премии Billboard music awards 2020

© AP Photo / Chris Pizzello

Кумир подростков, певица Билли Айлиш стала лауреатом в номинациях "Открытие года", "Лучшая певица" и "Лучший альбом Billboard 200". Речь о пластинке "When we all fall asleep, where do we go?". В начале года она получила премию "Грэмми" как "Лучший альбом года".

В результате сборник стал четвертым альбомом за последние десять лет, у которого есть обе награды. Ранее подобного результата смогли добиться Адель ("21" и "25") и Тейлор Свифт ("1989").