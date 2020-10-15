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https://ria.ru/20201015/billboardmusicawards2020-1579909583.html
Объявлены лауреаты премии Billboard music awards 2020
В театре Dolby Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения музыкальной премией Billboard music awards 2020. Несмотря на отсутствие публики в зале... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:06
2020-10-15T14:06
культура
sia (сиа ферлер)
джон ледженд
билли айлиш
музыка
новости культуры
billboard (журнал)
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>В театре Dolby Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения музыкальной премией Billboard music awards 2020. Несмотря на отсутствие публики в зале из-за пандемии коронавируса, на сцене царил драйв. Красочное шоу устроили многие знаменитости, в том числе Джон Ледженд, Алиша Киз, Люк Комбс и другие. Чем еще запомнилось это событие и кто стал лауреатом — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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sia (сиа ферлер), джон ледженд, билли айлиш, музыка, новости культуры, billboard (журнал), фото

Объявлены лауреаты премии Billboard music awards 2020

14:06 15.10.2020
 
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В театре Dolby Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения музыкальной премией Billboard music awards 2020. Несмотря на отсутствие публики в зале из-за пандемии коронавируса, на сцене царил драйв. Красочное шоу устроили многие знаменитости, в том числе Джон Ледженд, Алиша Киз, Люк Комбс и другие. Чем еще запомнилось это событие и кто стал лауреатом — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / NBC / Christopher Polk

Американский певец Остин Пост, более известный, как Post Malone, стал триумфатором Billboard Music Awards 2020. Он был номинирован на премию в 15 категориях и стал лауреатом в девяти из них, в том числе как "Артист года".

Музыкант Post Malone и ведущая Келли Кларксон на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
1 из 8

Американский певец Остин Пост, более известный, как Post Malone, стал триумфатором Billboard Music Awards 2020. Он был номинирован на премию в 15 категориях и стал лауреатом в девяти из них, в том числе как "Артист года".

© REUTERS / NBC / Christopher Polk
© AP Photo / Chris Pizzello

Кумир подростков, певица Билли Айлиш стала лауреатом в номинациях "Открытие года", "Лучшая певица" и "Лучший альбом Billboard 200". Речь о пластинке "When we all fall asleep, where do we go?". В начале года она получила премию "Грэмми" как "Лучший альбом года".

В результате сборник стал четвертым альбомом за последние десять лет, у которого есть обе награды. Ранее подобного результата смогли добиться Адель ("21" и "25") и Тейлор Свифт ("1989").

Билли Айлиш на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
2 из 8

Кумир подростков, певица Билли Айлиш стала лауреатом в номинациях "Открытие года", "Лучшая певица" и "Лучший альбом Billboard 200". Речь о пластинке "When we all fall asleep, where do we go?". В начале года она получила премию "Грэмми" как "Лучший альбом года".

В результате сборник стал четвертым альбомом за последние десять лет, у которого есть обе награды. Ранее подобного результата смогли добиться Адель ("21" и "25") и Тейлор Свифт ("1989").

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / NBC

"Лучшим христианским исполнителем" назвали Лорен Дейгл. Есть в этой премии и такая номинация.

Статуэтки также получили: Люк Комбс ("Лучший кантри-исполнитель"), Халид ("Лучший R&B-исполнитель"), Lizzo ("Самый продаваемый артист") и другие.

Лорен Дэйгл на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
3 из 8

"Лучшим христианским исполнителем" назвали Лорен Дейгл. Есть в этой премии и такая номинация.

Статуэтки также получили: Люк Комбс ("Лучший кантри-исполнитель"), Халид ("Лучший R&B-исполнитель"), Lizzo ("Самый продаваемый артист") и другие.

© REUTERS / NBC
© REUTERS / NBC / Christopher Polk

Певица Doja Сat, претендовавшая на награду "Лучший R&B-исполнитель", хоть и не стала лауреатом, зато устроила эффектное шоу в стиле 1920-х годов.

В рыжем парике и сверкающем боди она исполнила песню "Roxie" из мюзикла "Чикаго", а затем перешла к своим хитам: со сцены Dolby Theater прозвучали "Say So" и "Like that".

Певица Doja Cat выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
4 из 8

Певица Doja Сat, претендовавшая на награду "Лучший R&B-исполнитель", хоть и не стала лауреатом, зато устроила эффектное шоу в стиле 1920-х годов.

В рыжем парике и сверкающем боди она исполнила песню "Roxie" из мюзикла "Чикаго", а затем перешла к своим хитам: со сцены Dolby Theater прозвучали "Say So" и "Like that".

© REUTERS / NBC / Christopher Polk
© AP Photo / Chris Pizzello

Пуэрто-риканского певца Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио), который получил награды в номинациях "Лучший латиноамериканский исполнитель" и "Лучший латиноамериканский альбом", пришла поддержать "королева реггетона" Ivy Queen.

Выступление Bad Bunny началось с неожиданного появления певицы. Она вышла на сцену в футуристическом серебристо-черном костюме в сопровождении четырех танцоров на роликах. Вместе они исполнили трек "Yo perreo sola" из его второго альбома Yhlqmdlg.

Иви Куин выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
5 из 8

Пуэрто-риканского певца Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио), который получил награды в номинациях "Лучший латиноамериканский исполнитель" и "Лучший латиноамериканский альбом", пришла поддержать "королева реггетона" Ivy Queen.

Выступление Bad Bunny началось с неожиданного появления певицы. Она вышла на сцену в футуристическом серебристо-черном костюме в сопровождении четырех танцоров на роликах. Вместе они исполнили трек "Yo perreo sola" из его второго альбома Yhlqmdlg.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / NBC / Christopher Polk

Джон Ледженд посвятил выступление жене Крисси Тайген и их не рожденному ребенку (в начале октября стало известно, что у Тайген случился выкидыш). Аккомпанируя себе на рояле обладатель премий "Грэмми" и "Оскар" исполнил песню "Never break".

"Мы искренне сочувствуем вам обоим в это очень трудное время. Я благодарна вам, что вы продолжаете делиться своим талантом", — поддержала Ледженда ведущая церемонии Келли Кларксон.

Джон Ледженд выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
6 из 8

Джон Ледженд посвятил выступление жене Крисси Тайген и их не рожденному ребенку (в начале октября стало известно, что у Тайген случился выкидыш). Аккомпанируя себе на рояле обладатель премий "Грэмми" и "Оскар" исполнил песню "Never break".

"Мы искренне сочувствуем вам обоим в это очень трудное время. Я благодарна вам, что вы продолжаете делиться своим талантом", — поддержала Ледженда ведущая церемонии Келли Кларксон.

© REUTERS / NBC / Christopher Polk
© REUTERS / NBC / Rich Polk

Тронула сердца зрителей и Sia. На церемонии она представила свою новую песню "Courage to change".

Одетая в объемное розовое платье и кудрявый парик, украшенных гигантским бантом, она обратилась ко всем со словами: "Ты не одинок, я обещаю. Вместе мы можем сделать все". Таким образом Sia напомнила, что мир все еще продолжает бороться с пандемией коронавируса и расслабляться еще рано.

Певица Sia выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
7 из 8

Тронула сердца зрителей и Sia. На церемонии она представила свою новую песню "Courage to change".

Одетая в объемное розовое платье и кудрявый парик, украшенных гигантским бантом, она обратилась ко всем со словами: "Ты не одинок, я обещаю. Вместе мы можем сделать все". Таким образом Sia напомнила, что мир все еще продолжает бороться с пандемией коронавируса и расслабляться еще рано.

© REUTERS / NBC / Rich Polk
© REUTERS / NBC / Christopher Polk

Церемонию завершил зажигательный номер участниц из группы En Vogue, которые так отпраздновали 30-летие коллектива.

Вокалистки вышли на сцену в черных костюмах и блестящих аксессуарах на голове, чтобы исполнить хит "Free your mind" (в 1992 году эта песня вошла в топ-10 чарта Billboard hot 100. — Прим. ред.).

Участницы группы En Vogue Рона Беннетт, Терри Эллис и Синди Херрон выступают на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2020
8 из 8

Церемонию завершил зажигательный номер участниц из группы En Vogue, которые так отпраздновали 30-летие коллектива.

Вокалистки вышли на сцену в черных костюмах и блестящих аксессуарах на голове, чтобы исполнить хит "Free your mind" (в 1992 году эта песня вошла в топ-10 чарта Billboard hot 100. — Прим. ред.).

© REUTERS / NBC / Christopher Polk
 
КультураSia (Сиа Ферлер)Джон ЛеджендБилли АйлишМузыкаНовости культурыBillboard (журнал)
 
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