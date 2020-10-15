https://ria.ru/20201015/belaruskaliy-1579886952.html

Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста

Мастер-взрывник ОАО "Беларуськалий" Александр Курбан в четверг приковал себя к металлоконструкциям в шахте и отказывается подниматься на поверхность, протестуя... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:41

2020-10-15T09:41

2020-10-15T10:21

протесты в белоруссии

беларуськалий

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Мастер-взрывник ОАО "Беларуськалий" Александр Курбан в четверг приковал себя к металлоконструкциям в шахте и отказывается подниматься на поверхность, протестуя против политики действующего руководства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает стачечный комитет предприятия."Сегодня, после ночной смены, приковав себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть у ствола №2 на горизонте 440 м, отказался выезжать на поверхность мастер-взрывник Курбан Александр Иванович", - сообщил стачком "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" в своем <a href="https://t.me/s/stachkom" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>. Отмечается, что тем самым шахтер заявил свой протест против "преступных действий незаконного руководства страны".Позднее стачком "Беларуськалия" сообщил, что Курбана подняли на поверхность. "По имеющейся информации, Александра Курбана подняли на поверхность", - говорится в сообщении стачкома в Telegram."Беларуськалий" - один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Ранее на этом предприятии часть работников создала стачком в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, они объявили забастовку. Вместе с тем им не удалось реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы. Позже премьер страны Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская ранее предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html

Ёж Туманофф Будку ему собачью поставьте, раз уж на цепи... 22

Иван Широн Давно стачком стал определять курс страны в мировой политике? Вроде должны решать споры с работадателем ну и с властью, опять же когда возникают споры и конфликт интересов обычных работяг. Они хоть понимают, что если бы Лукашенко скинули что было бы с их Беларусь Калием?! Который на 100% принадлежит гос-ву? Как отражаются подобные перемены для обычных работников? Что у них в голове? 11

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беларуськалий, белоруссия, в мире