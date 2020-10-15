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https://ria.ru/20201015/avtovolontery-1580018521.html
Они говорят: "Поехали!". Как автоволонтеры помогают россиянам в пандемию
Светлана Соколова одной из первых вступила в ряды автоволонтеров Хабаровского края. Когда грянула пандемия и объявили самоизоляцию, в наиболее затруднительном... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T19:31
2020-10-15T19:33
хорошие новости
россия
хорошие новости
волонтерство в россии
хабаровский край
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Светлана Соколова одной из первых вступила в ряды автоволонтеров Хабаровского края. Когда грянула пандемия и объявили самоизоляцию, в наиболее затруднительном положении оказались пожилые, одинокие люди. Узнав, что есть возможность помочь с доставкой продуктов людям старшего поколения, женщина не сомневалась ни минуту. Так и начались ее волонтерские будни, которые, впрочем, пришлись на выходные дни на основной работе.С утра в волонтерский штаб – получить перчатки, маски, антисептики и список заказов. Это стандартное начало каждого выходного дня Светланы Соколовой с конца марта."Я ездила на своей машине. Сначала мы отправляемся в магазин, приобретаем товары, потом развозим все заказы по адресам. Затем возвращаемся в штаб и отчитываемся", – рассказала женщина в беседе с корреспондентом РИА Новости.Главное впечатление от волонтерства у Светланы – эмоции пожилых людей. Их благодарность, улыбки и неподдельная радость заряжала женщину на все новые и новые поездки. На таком "топливе" можно ездить, кажется, бесконечно."Нам доводилось даже встречаться с такими людьми, понимаете, они одинокие, им совершенно не с кем общаться. Они до такой степени были рады нас видеть, я даже не могу передать это словами. Они говорили: "приходите к нам в гости, заходите почаще". Им было до глубины души приятно, что их кто-то навестил", – рассказала Светлана Соколова.Для волонтеров что ни встреча – то радушный прием. Но меры безопасности диктуют свои правила. Приглашения на чай и беседу за столом волонтеры вынуждены отклонять. Все продукты Светлана и ее соратники доставляют до порога. Однако и общение с соблюдением социальной дистанции никого не оставляло равнодушным.К волонтерской деятельности Светлана привлекла и свою дочь-студентку."Во-первых, это нужно, чтобы моя дочь больше с молодежью общалась. Потому что в штаб волонтеров в большей степени входит молодежь, и они там много между собой общаются. А во-вторых, я считаю, что дети должны с юношества понимать, что такое пожилые люди. Что им тоже нужен уход, что им тоже нужна помощь", – отметила женщина. Светлана признается, что иногда дочь стесняется общения с незнакомыми людьми. Но в целом девушке очень нравится волонтерство. К этой деятельности она подходит тщательно и скрупулезно, что, безусловно, радует маму."Мне очень понравилось, когда она выбирала товары самостоятельно. Моя дочь к каждому продукту подходила щепетильно. Обязательно смотрела срок годности, качество. Выбирала как для себя, а может даже и более внимательно", – рассказала Светлана Соколова.И такие неравнодушные автоволонтеры действуют по всей России. С начала работы акции на сайт <a href="https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/" target="_blank">мывместе2020.рф</a> поступило более 18,5 тысячи заявок от желающих безвозмездно оказывать транспортную помощь на личных автомобилях. С начала октября свою деятельность возобновили штабы акции в 49 регионах.Автоволонтеры помогают не только оперативно выполнять заказы по доставке продуктов, но и при необходимости довозят медицинских работников до пациентов, а также на работу и домой после смены. Благодаря автомобилистам во многих городах и труднодоступных населенных пунктах сокращается время ожидания оказания медпомощи, а врачи успевают на большее количество вызовов. В ряде регионов проходит акция "Довези врача", в рамках которой любой желающий может стать автоволонтером и оказывать помощь врачам и добровольцам в их оперативном передвижении по населенным пунктам. Примечательно, что в некоторых регионах даже байкеры выступают в качестве автоволонтеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/volontery-1579779789.html
https://ria.ru/20200820/1576037364.html
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россия, хорошие новости, волонтерство в россии, хабаровский край

Они говорят: "Поехали!". Как автоволонтеры помогают россиянам в пандемию

19:31 15.10.2020 (обновлено: 19:33 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидВолонтер передает доставленные на дом продукты пенсионерке
Волонтер передает доставленные на дом продукты пенсионерке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Светлана Соколова одной из первых вступила в ряды автоволонтеров Хабаровского края. Когда грянула пандемия и объявили самоизоляцию, в наиболее затруднительном положении оказались пожилые, одинокие люди. Узнав, что есть возможность помочь с доставкой продуктов людям старшего поколения, женщина не сомневалась ни минуту. Так и начались ее волонтерские будни, которые, впрочем, пришлись на выходные дни на основной работе.
С утра в волонтерский штаб – получить перчатки, маски, антисептики и список заказов. Это стандартное начало каждого выходного дня Светланы Соколовой с конца марта.
"Я ездила на своей машине. Сначала мы отправляемся в магазин, приобретаем товары, потом развозим все заказы по адресам. Затем возвращаемся в штаб и отчитываемся", – рассказала женщина в беседе с корреспондентом РИА Новости.
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Главное впечатление от волонтерства у Светланы – эмоции пожилых людей. Их благодарность, улыбки и неподдельная радость заряжала женщину на все новые и новые поездки. На таком "топливе" можно ездить, кажется, бесконечно.
"Нам доводилось даже встречаться с такими людьми, понимаете, они одинокие, им совершенно не с кем общаться. Они до такой степени были рады нас видеть, я даже не могу передать это словами. Они говорили: "приходите к нам в гости, заходите почаще". Им было до глубины души приятно, что их кто-то навестил", – рассказала Светлана Соколова.
Для волонтеров что ни встреча – то радушный прием. Но меры безопасности диктуют свои правила. Приглашения на чай и беседу за столом волонтеры вынуждены отклонять. Все продукты Светлана и ее соратники доставляют до порога. Однако и общение с соблюдением социальной дистанции никого не оставляло равнодушным.
"Очень было приятно, когда тебя встречают добрыми словами, когда ты уходишь с наилучшими пожеланиями. Это нужно прийти и почувствовать на себе, всю эту доброту и тепло, которое исходит от пожилых людей", – сказала доброволец.
К волонтерской деятельности Светлана привлекла и свою дочь-студентку.
"Во-первых, это нужно, чтобы моя дочь больше с молодежью общалась. Потому что в штаб волонтеров в большей степени входит молодежь, и они там много между собой общаются. А во-вторых, я считаю, что дети должны с юношества понимать, что такое пожилые люди. Что им тоже нужен уход, что им тоже нужна помощь", – отметила женщина.
Светлана признается, что иногда дочь стесняется общения с незнакомыми людьми. Но в целом девушке очень нравится волонтерство. К этой деятельности она подходит тщательно и скрупулезно, что, безусловно, радует маму.
"Мне очень понравилось, когда она выбирала товары самостоятельно. Моя дочь к каждому продукту подходила щепетильно. Обязательно смотрела срок годности, качество. Выбирала как для себя, а может даже и более внимательно", – рассказала Светлана Соколова.
И такие неравнодушные автоволонтеры действуют по всей России. С начала работы акции на сайт мывместе2020.рф поступило более 18,5 тысячи заявок от желающих безвозмездно оказывать транспортную помощь на личных автомобилях. С начала октября свою деятельность возобновили штабы акции в 49 регионах.
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Автоволонтеры помогают не только оперативно выполнять заказы по доставке продуктов, но и при необходимости довозят медицинских работников до пациентов, а также на работу и домой после смены. Благодаря автомобилистам во многих городах и труднодоступных населенных пунктах сокращается время ожидания оказания медпомощи, а врачи успевают на большее количество вызовов.
В ряде регионов проходит акция "Довези врача", в рамках которой любой желающий может стать автоволонтером и оказывать помощь врачам и добровольцам в их оперативном передвижении по населенным пунктам. Примечательно, что в некоторых регионах даже байкеры выступают в качестве автоволонтеров.
 
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