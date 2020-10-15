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https://ria.ru/20201015/afganistan-1579966861.html
Россия обеспокоена ростом боевой активности в Афганистане, заявили в МИД
Москва обеспокоена ростом боевой активности и осложнением военно-политической ситуации в Афганистане, надеется на начало субстантивных переговоров в целях... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:10
2020-10-15T17:37
мария захарова
исламское государство
талибан
сша
россия
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обеспокоена ростом боевой активности и осложнением военно-политической ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, надеется на начало субстантивных переговоров в целях прекращения насилия и достижения примирения, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Делегации официального <a href="http://ria.ru/location_Kabul/" target="_blank" data-auto="true">Кабула</a> и движения талибов продолжают консультации по процедурным вопросам предстоящего переговорного процесса. Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане на прошедшей неделе и осложнение военно-политической ситуации в стране не могут не вызывать беспокойства. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время афганские стороны придут к консенсусу и начнут субстантивные переговоры в целях прекращения насилия и достижения национального примирения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В конце февраля на церемонии в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.<em>* Запрещенная в России террористическая организация.</em>
https://ria.ru/20201008/afganistan-1578909909.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/afganistan-1577113120.html
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мария захарова, исламское государство, талибан, сша, россия, афганистан, в мире

Россия обеспокоена ростом боевой активности в Афганистане, заявили в МИД

16:10 15.10.2020 (обновлено: 17:37 15.10.2020)
 
© REUTERS / ParwizАфганские военные на месте взрыва автомобиля в провинции Нангархар
Афганские военные на месте взрыва автомобиля в провинции Нангархар - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© REUTERS / Parwiz
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Москва обеспокоена ростом боевой активности и осложнением военно-политической ситуации в Афганистане, надеется на начало субстантивных переговоров в целях прекращения насилия и достижения примирения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Делегации официального Кабула и движения талибов продолжают консультации по процедурным вопросам предстоящего переговорного процесса. Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане на прошедшей неделе и осложнение военно-политической ситуации в стране не могут не вызывать беспокойства. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время афганские стороны придут к консенсусу и начнут субстантивные переговоры в целях прекращения насилия и достижения национального примирения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 19:23
В НАТО ответили на заявление Трампа о выводе войск из Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Мария ЗахароваИсламское государствоТалибанСШАРоссияАфганистанВ мире
 
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