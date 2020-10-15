https://ria.ru/20201015/afganistan-1579966861.html

Россия обеспокоена ростом боевой активности в Афганистане, заявили в МИД

Москва обеспокоена ростом боевой активности и осложнением военно-политической ситуации в Афганистане, надеется на начало субстантивных переговоров в целях... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:10

2020-10-15T16:10

2020-10-15T17:37

мария захарова

исламское государство

талибан

сша

россия

афганистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обеспокоена ростом боевой активности и осложнением военно-политической ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, надеется на начало субстантивных переговоров в целях прекращения насилия и достижения примирения, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Делегации официального <a href="http://ria.ru/location_Kabul/" target="_blank" data-auto="true">Кабула</a> и движения талибов продолжают консультации по процедурным вопросам предстоящего переговорного процесса. Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане на прошедшей неделе и осложнение военно-политической ситуации в стране не могут не вызывать беспокойства. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время афганские стороны придут к консенсусу и начнут субстантивные переговоры в целях прекращения насилия и достижения национального примирения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В конце февраля на церемонии в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.<em>* Запрещенная в России террористическая организация.</em>

https://ria.ru/20201008/afganistan-1578909909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/afganistan-1577113120.html

сша

россия

афганистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, исламское государство, талибан, сша, россия, афганистан, в мире