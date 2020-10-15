https://ria.ru/20201015/abaev-1579961851.html

Жаловавшегося на истощение профессора нашли мертвым

Доктора исторических наук, профессора Бурятского госуниверситета (БГУ) Николая Абаева нашли мертвым, сообщает портал Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу вуза. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:53

2020-10-15T15:53

2020-10-15T16:23

республика бурятия

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Доктора исторических наук, профессора Бурятского госуниверситета (БГУ) Николая Абаева нашли мертвым, сообщает портал <a href="https://tayga.info/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Тайга.инфо</a> со ссылкой на пресс-службу вуза.В университете не смогли назвать причину смерти ученого. Однако в СМИ ранее появилась информация, что в период самоизоляции из-за коронавируса состояние Абаева сильно ухудшилось — историк страдал диабетом, анемией, жаловался на истощение.Доцент Школы цифровой экономики <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> Андрей Ринчино сообщил в <a href="https://www.facebook.com/rinchino" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>, что Абаев покончил с собой.До самоизоляции профессора навещал один из студентов, но потом молодой человек попал в больницу. Позднее красноярские, тувинские и бурятские ученые организовывали сбор средств для коллеги.Николай Абаев был востоковедом, буддологом, китаеведом, исследователем чань-буддизма и тенгрианства. Помимо БГУ, он преподавал в Тувинском госуниверситете. Он был удостоен звания заслуженного деятеля науки Тувы. Кроме того, Абаев — один из авторов словаря "Буддизм" и энциклопедического словаря "Китайская философия".Ученый опубликовал более трехсот научных публикаций на русском, английском, корейском, китайском, монгольском и болгарском языках. Николай Абаев некоторое время был депутатом Верховного Хурала Тувы.

sergej5555-63 Знаете как стыдно читать эту статью,стыдно за тех кто пишет,а не за человека хотя и за его стыдно,ведь он же получал пенсию,у него льготы а умер от истощения ,сам значит виноват,или кормил кого то за свой счет причем имея такой букет болезней у него скорее всего была и инвалидность.Виноват только сам. 10

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республика бурятия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, общество