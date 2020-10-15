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Жаловавшегося на истощение профессора нашли мертвым
Доктора исторических наук, профессора Бурятского госуниверситета (БГУ) Николая Абаева нашли мертвым, сообщает портал Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу вуза. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:53
2020-10-15T16:23
республика бурятия
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Доктора исторических наук, профессора Бурятского госуниверситета (БГУ) Николая Абаева нашли мертвым, сообщает портал <a href="https://tayga.info/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Тайга.инфо</a> со ссылкой на пресс-службу вуза.В университете не смогли назвать причину смерти ученого. Однако в СМИ ранее появилась информация, что в период самоизоляции из-за коронавируса состояние Абаева сильно ухудшилось — историк страдал диабетом, анемией, жаловался на истощение.Доцент Школы цифровой экономики <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a> Андрей Ринчино сообщил в <a href="https://www.facebook.com/rinchino" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>, что Абаев покончил с собой.До самоизоляции профессора навещал один из студентов, но потом молодой человек попал в больницу. Позднее красноярские, тувинские и бурятские ученые организовывали сбор средств для коллеги.Николай Абаев был востоковедом, буддологом, китаеведом, исследователем чань-буддизма и тенгрианства. Помимо БГУ, он преподавал в Тувинском госуниверситете. Он был удостоен звания заслуженного деятеля науки Тувы. Кроме того, Абаев — один из авторов словаря "Буддизм" и энциклопедического словаря "Китайская философия".Ученый опубликовал более трехсот научных публикаций на русском, английском, корейском, китайском, монгольском и болгарском языках. Николай Абаев некоторое время был депутатом Верховного Хурала Тувы.
Знаете как стыдно читать эту статью,стыдно за тех кто пишет,а не за человека хотя и за его стыдно,ведь он же получал пенсию,у него льготы а умер от истощения ,сам значит виноват,или кормил кого то за свой счет причем имея такой букет болезней у него скорее всего была и инвалидность.Виноват только сам.
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10
республика бурятия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
республика бурятия, общество

Жаловавшегося на истощение профессора нашли мертвым

15:53 15.10.2020 (обновлено: 16:23 15.10.2020)
 
© Фото : страница Николая Абаева во "ВКонтакте"Николай Абаев
Николай Абаев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : страница Николая Абаева во "ВКонтакте"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Доктора исторических наук, профессора Бурятского госуниверситета (БГУ) Николая Абаева нашли мертвым, сообщает портал Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу вуза.
В университете не смогли назвать причину смерти ученого. Однако в СМИ ранее появилась информация, что в период самоизоляции из-за коронавируса состояние Абаева сильно ухудшилось — историк страдал диабетом, анемией, жаловался на истощение.
Доцент Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета Андрей Ринчино сообщил в фейсбуке, что Абаев покончил с собой.
"Неясно, почему 70-летний профессор оказался без работы, общения, активной социальной жизни. Он неоднократно обращался за помощью к коллегам", — написал доцент.
До самоизоляции профессора навещал один из студентов, но потом молодой человек попал в больницу. Позднее красноярские, тувинские и бурятские ученые организовывали сбор средств для коллеги.
Николай Абаев был востоковедом, буддологом, китаеведом, исследователем чань-буддизма и тенгрианства. Помимо БГУ, он преподавал в Тувинском госуниверситете. Он был удостоен звания заслуженного деятеля науки Тувы. Кроме того, Абаев — один из авторов словаря "Буддизм" и энциклопедического словаря "Китайская философия".
Ученый опубликовал более трехсот научных публикаций на русском, английском, корейском, китайском, монгольском и болгарском языках. Николай Абаев некоторое время был депутатом Верховного Хурала Тувы.
 
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Республика БурятияОбщество
 
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