https://ria.ru/20201014/zhongler-1579625620.html

В США сняли на видео жонглера, разрезавшего тремя ножами 40 яблок

Житель штата Айдахо Дэвид Раш превзошел результат, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, разрезав за минуту 40 подброшенных яблок, жонглируя тремя ножами,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T00:46

2020-10-14T00:46

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. </strong>Житель штата Айдахо Дэвид Раш превзошел результат, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, разрезав за минуту 40 подброшенных яблок, жонглируя тремя ножами, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/12/Man-chops-through-40-thrown-apples-while-juggling-knives/9671602514524/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Предыдущий рекорд принадлежал Джошу и Кэсси Хортон, которые два года назад разрезали за минуту 36 плодов.Раш, который занимается жонглированием с 2004 года, сказал, что ему потребовалось полтора года усиленных тренировок и несколько недель "серьезной подготовки", чтобы достичь результата.Его сосед подбросил 41 яблоко за одну минуту, а Дэвид разрезал все, кроме одного.

https://ria.ru/20200815/1575718036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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