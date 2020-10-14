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https://ria.ru/20201014/zhongler-1579625620.html
В США сняли на видео жонглера, разрезавшего тремя ножами 40 яблок
Житель штата Айдахо Дэвид Раш превзошел результат, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, разрезав за минуту 40 подброшенных яблок, жонглируя тремя ножами,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T00:46
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туризм
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. </strong>Житель штата Айдахо Дэвид Раш превзошел результат, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, разрезав за минуту 40 подброшенных яблок, жонглируя тремя ножами, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/12/Man-chops-through-40-thrown-apples-while-juggling-knives/9671602514524/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Предыдущий рекорд принадлежал Джошу и Кэсси Хортон, которые два года назад разрезали за минуту 36 плодов.Раш, который занимается жонглированием с 2004 года, сказал, что ему потребовалось полтора года усиленных тренировок и несколько недель "серьезной подготовки", чтобы достичь результата.Его сосед подбросил 41 яблоко за одну минуту, а Дэвид разрезал все, кроме одного.
https://ria.ru/20200815/1575718036.html
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туризм, новости - туризм, сша, айдахо

В США сняли на видео жонглера, разрезавшего тремя ножами 40 яблок

00:46 14.10.2020 (обновлено: 00:47 14.10.2020)
 
© @David Rush/YouTubeКадр видео рекорда Дэвида Раша
Кадр видео рекорда Дэвида Раша - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© @David Rush/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Житель штата Айдахо Дэвид Раш превзошел результат, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, разрезав за минуту 40 подброшенных яблок, жонглируя тремя ножами, сообщает UPI.
Предыдущий рекорд принадлежал Джошу и Кэсси Хортон, которые два года назад разрезали за минуту 36 плодов.
Раш, который занимается жонглированием с 2004 года, сказал, что ему потребовалось полтора года усиленных тренировок и несколько недель "серьезной подготовки", чтобы достичь результата.
Его сосед подбросил 41 яблоко за одну минуту, а Дэвид разрезал все, кроме одного.
Девушка ест яблоко - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 08:00Туризм
На завтрак, обед и ужин. Рецепты вкусных и простых блюд из яблок
 
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