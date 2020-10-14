https://ria.ru/20201014/zapovednik-1579689309.html

От мечты — к действию: как сохраняют редкие виды животных в России

Сложно представить, какая огромная работа была проделана в последнее десятилетие для сохранения редких видов животных в России. Уже сейчас особо охраняемым... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:00

2020-10-14T10:28

хорошие новости

хорошие новости

фгбу "заповедники оренбуржья"

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Сложно представить, какая огромная работа была проделана в последнее десятилетие для сохранения редких видов животных в России. Уже сейчас особо охраняемым природным территориям есть чем похвастаться: численность этих животных удалось значительно преумножить. К Дню работника заповедного дела корреспондент РИА Новости побеседовал с сотрудниками национальных парков и заповедников о том, как проекты по сохранению редких животных стали частью государственной политики.Было трудно бороться с браконьерствомОдна из основных причин сокращения численности животных в мире — это, конечно, деятельность человека. Как рассказал ведущий научный сотрудник Даурского заповедника Вадим Кирилюк, к 2000 году браконьерство было массовым явлением, которое угрожало популяции зобастой антилопы — дзерена.В январе 2001 года на фоне непогоды десятки тысяч дзеренов проникли далеко вглубь Читинской области из Монголии."Вот тут и началась браконьерская вакханалия. Природоохранные службы в регионе в то время были вполне квалифицированны и эффективны, но проблема заключалась в отсутствии средств у инспекции Даурского заповедника и регионального охотнадзора в начале календарного года", — рассказывает Кирилюк.Красивое и сильное животное, лошадь Пржевальского, практически пропала из естественной среды обитания еще в середине XX века. Причиной стали холодные зимы, падеж домашнего скота и, как следствие, охота на диких лошадей. Как отмечает директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова, научное обсуждение проблемы началось еще в середине XX века, а в 1959 году уже прошел Первый международный симпозиум по сохранению вида. Тем не менее серьезная работа над реинтродукцией лошади Пржевальского в России началась только в конце 2000-х годов.Снежный барс, как рассказывает директор национального парка "Сайлюгемский" Денис Маликов, всегда был немногочисленным видом, но ко второму тысячелетию оказался на грани окончательного исчезновения.Защита и помощь Первыми забили тревогу из-за сокращения дзеренов, конечно, ученые. Сначала, по словам Кирилюка, они обратились в средства массовой информации с призывом о помощи к общественным экологическим организациям и людям. Ученые также стали инициаторами межгосударственного обращения Монголии к России, что привлекло внимание государственных структур к этой проблеме."Это позволило дзеренам закрепиться на российской территории, хотя очень трудно было бороться с браконьерством еще целое десятилетие", — говорит научный сотрудник.С 2009 года при содействии Программы развития ООН и Глобального экологического фонда и Минприроды России в рамках Степного проекта, который стартовал в Оренбурге в 2009 году, началась работа по реинтродукции лошади Пржевальского."Минприроды России в 2015 году было принято решение о расширении Оренбургского заповедника, в том числе для реализации программы по сохранению лошади Пржевальского", — вспоминает Рафиля Бакирова.Вначале многие не верили в успех идеи. Заботы по расширению заповедника, по созданию самого центра реинтродукции, инфраструктуры для содержания животных, для размещения научных сотрудников и государственных инспекторов, работа по подготовке документов к завозу, все это легло на плечи сотрудников заповедника. Работа велась при поддержке как международных фондов, так и федерального бюджета России.Как отмечает Бакирова, огромное количество специалистов из научных институтов, разрешительных органов, коллеги из других особо охраняемых природных территорий оказывали содействие. В том числе благодаря душевному отклику чиновников в 2015, 2016, 2017 годах удалось завезти лошадей Пржевальского в заповедник из других стран. Национальный парк "Сайлюгемский" изначально создавался ради сохранения снежного барса. Главной задачей сотрудников стала защита редкой кошки от браконьеров и создание благоприятных условий для жизни и роста популяции.Нам есть чем гордиться! Восстановление дзеренов, как с гордостью отмечает Кирилюк, стало одним из самых успешных проектов такого рода в России. Минприроды осознанно отнесло дзерена к числу приоритетных видов животных. Под эгидой нацпроекта "Экология" будут приниматься все возможные меры для долговременной устойчивости популяции. За первый год проекта были разработаны проект стратегии сохранения дзерена в России и подробный план действий.Для решения проблемы с исчезновением редких видов животных критически важно внимание первых лиц государства. В 2016 году при участии президента России в Оренбургском заповеднике впервые выпустили на территорию заповедника лошадей Пржевальского. Как отмечает директор заповедника, это дало возможность рассказать о том, какая работа ведется на территории заповедников и национальных парков России по сохранению редких видов, привлечь к ней внимание. По словам Бакировой, это позволило облегчить работу по завозу в заповедник лошадей, потому что она "подогревалась" интересом рядовых сотрудников, которые занимались документами. К тому же, после выпуска лошадей российским центром реинтродукции заинтересовались проекты по сохранению лошадей Пржевальского не только в Европе, но и в США. В 2019 году на территории Оренбургского заповедника прошел 7-й международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского. "Мы предоставили международным экспертам отчет о работе, которая ведется на территории России по сохранению этого вида и получили очень высокую оценку по инфраструктуре, состоянию животных, по ходу реализации программы и тем научным работам, которые ведутся на территории России. Нам есть чем гордиться!" — рассказывает Бакирова. Благодаря тому, что проект попал в раздел сохранения биоразнообразия национального проекта "Экология", специалисты уже подготовили дорожную карту, в которой расписаны мероприятия по устойчивому сохранению вида. В рамках нацпроекта планируется создать второй центр реинтродукции в Хакасском заповеднике — невероятно важный шаг в работе по восстановлению популяции лошади Пржевальского в России.Попасть в национальный проект — это большое дело, говорит директор нацпарка "Сайлюгемский" Денис Маликов. Благодаря этому удалось не только создать рабочую группу по сохранению снежного барса и разработать ключевые документы, но и заложить большое финансирование на приобретение техники для обеспечения работы особо охраняемых природных территорий, в том числе УАЗов и квадроциклов.Пусть их будет как можно больше! Начиналась работа по сохранению видов непросто — никто не мог с уверенностью сказать, получится или нет. Но уже сейчас можно говорить о первых, но очень значительных победах.На территории нацпарка "Сайлюгемский" на реке Аргут обитает самая крупная группировка снежного барса в России — 17 особей. Семь барсов появилось и на хребте Сайлюгем, где их раньше не было.Дзеренов тоже удалось отстоять! Проект по их сохранению можно считать одним из самых успешных, но расслабляться не стоит, отмечает Вадим Кирилюк."Достигнутое неимоверным трудом очень легко потерять", — говорит он.Сейчас в Оренбургском заповеднике живет полувольная популяция из 53 лошадей Пржевальского. Но цель — гораздо больше. Ученые надеются, что ее удастся увеличить до 400 особей, а в будущем создать и вольные популяции на территории России."Они очень красивые, и степь без них неполноценна! Мы будем прилагать все усилия, чтобы этих красивых грациозных животных было как можно больше, а люди научились ценить и сохранять их!" — подчеркивает Рафиля Бакирова.

https://ria.ru/20191228/1562957746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, фгбу "заповедники оренбуржья", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)