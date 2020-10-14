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Россия готова включить в ДСНВ два новых вооружения, заявил Лавров
Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:39
2020-10-14T13:21
большое интервью сергея лаврова
договор снв-3
сергей лавров
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>."Мы из пяти видов нового вооружения два вида готовы включать в контекст нынешнего договора... Те, которые подпадают под категории, покрытые нынешним договором, это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики", - сказал министр.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html
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большое интервью сергея лаврова, договор снв-3, сергей лавров, в мире

Россия готова включить в ДСНВ два новых вооружения, заявил Лавров

12:39 14.10.2020 (обновлено: 13:21 14.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
"Мы из пяти видов нового вооружения два вида готовы включать в контекст нынешнего договора... Те, которые подпадают под категории, покрытые нынешним договором, это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики", - сказал министр.
США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:54
Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
 
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Большое интервью Сергея ЛавроваДоговор СНВ-3Сергей ЛавровВ мире
 
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