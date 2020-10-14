https://ria.ru/20201014/vooruzhenie-1579741116.html

Россия готова включить в ДСНВ два новых вооружения, заявил Лавров

Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью трем российским... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:39

2020-10-14T12:39

2020-10-14T13:21

большое интервью сергея лаврова

договор снв-3

сергей лавров

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>."Мы из пяти видов нового вооружения два вида готовы включать в контекст нынешнего договора... Те, которые подпадают под категории, покрытые нынешним договором, это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики", - сказал министр.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, договор снв-3, сергей лавров, в мире