https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579817045.html

В Госдуме считают, что Сирия получит российскую вакцину от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса интересна многим странам, Сирия также сможет получить ее, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече с делегацией... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:40

2020-10-14T17:40

2020-10-14T17:40

распространение нового коронавируса

леонид слуцкий

российский фонд прямых инвестиций

петр толстой

здоровье - общество

госдума рф

москва

сирия

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Российская вакцина от коронавируса интересна многим странам, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирия</a> также сможет получить ее, заявил вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/" target="_blank" data-auto="true">Петр Толстой</a> на встрече с делегацией сирийских врачей.Толстой напомнил, что среду в России была зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Парламентарий напомнил, что интерес к российским вакцинам проявляют многие страны."Я уверен, что в первую очередь такая помощь (поставки вакцины от коронавируса) будет оказана нашим ближайшим союзникам. Мне кажется, что этот путь надо просто пройти, несмотря на все обвинения и все инсинуации в адрес России", - добавил он.Вице-спикер также подчеркнул, что врачи - это главные люди 2020 года.Глава комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> со своей стороны отметил, что новая вакцина центра "Вектор" будет интересна сирийской стороне."Уверен, что в ходе нынешнего визита в Россию контакты, которые вы приобретете, помогут полноценной борьбе с этой страшной угрозой. И, в том числе, вакцина в недалеком будущем уже будет - как первая, так и вторая - поступать в Сирийскую Арабскую Республику", - подчеркнул он.Также депутат выразил надежду, что оба варианта российской вакцины в ближайшее время поступят в сирийскую республику.Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, сообщил в среду президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579796542.html

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, российский фонд прямых инвестиций, петр толстой, здоровье - общество, госдума рф, москва, сирия, общество