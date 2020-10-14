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https://ria.ru/20201014/vagony-1579747730.html
Эксперт объяснил снижение спроса на вагоны в России
Снижение спроса на новые грузовые вагоны в России прогнозировалось заранее и максимальные риски среди заводов были именно у НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:04
2020-10-14T16:52
институт проблем естественных монополий (ипем)
алтайвагон
уралвагонзавод
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Снижение спроса на новые грузовые вагоны в России прогнозировалось заранее и максимальные риски среди заводов были именно у НПК "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавод</a>" (УВЗ, входит в "Ростех") из-за концентрации линейки выпускаемого предприятием подвижного состава в наиболее рискованных сегментах рынка: полувагонах и нефтебензиновых цистернах, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора <a href="http://ria.ru/organization_Institut_problem_estestvennykh_monopolijj_IPEM/" target="_blank" data-auto="true">Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)</a> Владимир Савчук.Ранее в среду <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> написал, что корпорация "Уралвагонзавод" на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год. УВЗ долгие годы был крупнейшим производителем грузовых вагонов в стране, однако последние годы лидерство перешло НПК "<a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_vagonnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Объединенная вагонная компания</a>" (ОВК). РИА Новости запросили комментарии УВЗ и "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>"."Снижение спроса на новые грузовые вагоны прогнозировалось заранее. В середине 2019 года ИПЕМ выполнил оценку рисков для вагоностроительных заводов от прогнозируемого снижения спроса на грузовые вагоны. Максимальные риски были именно у УВЗ", — сообщил Савчук.Он пояснил, что это было связано с тем, что линейка выпускаемых предприятием вагонов была сконцентрирована в наиболее рискованных сегментах рынка: полувагонах и нефтебензиновых цистернах. "У предприятий с диверсифицированным портфелем сертификатов на выпуск различных вагонов ситуация иная. Для них кризис — это период возможностей: например, "РМ Рейл" в 2020 году переместился с четвертого на второе место по объемам производства вагонов", — привел он данные.Соответственно, продолжил эксперт, для восстановления объемов производства целесообразно переходить на выпуск подвижного состава, востребованного на сжимающемся рынке.Падение спросаСавчук напомнил, что, по прогнозам ИПЕМ от середины 2019 года, ожидалось существенное снижение выпуска грузовых вагонов с минимумом в 2023-2024 годах. Это обусловлено прогнозируемым существенным профицитом грузовых вагонов на сети, существенным опережением поставок новых вагонов по сравнению со списанием в предыдущие годы и ограниченным ростом погрузки на сети.Ситуация с пандемией в 2020 году привела к тому, что значительное падение выпуска вагонов началось на 1-1,5 года раньше и более интенсивно. В настоящее время ИПЕМ прогнозирует выпуск в 2021 году около 44-50 тысяч вагонов в зависимости от наличия или отсутствия мер поддержки.Согласно отчету УВЗ за 2019 год, завод произвел в прошлом году около 18 тысяч единиц железнодорожной техники. Основной объем из них (16,8 тысячи) приходился на полувагоны. В прошлом году на рынке грузового вагоностроения доля ОВК составляла 25,93%, УВЗ — 22,8%, далее идут "Рузхиммаш" — 13,8%, 12,98% — "<a href="http://ria.ru/organization_Altajjvagon/" target="_blank" data-auto="true">Алтайвагон</a>" и так далее.Участники рынка и эксперты ожидали снижение спроса на грузовые вагоны ближайшие годы. Причины этого — профицит парка на сети и ситуация в экономике.По прогнозам отраслевых экспертов, писал сам УВЗ, в 2020 году спрос ожидается на уровне 60-65 тысячи вагонов, с последующим сокращением к 2021 году до 50-55 тысяч вагонов и максимальным снижением до 35 тысяч в 2024 году. ОВК прогнозировала снижение спроса на грузовые вагоны в 2023 году до 37,7 тысячи единиц и затем небольшой рост на уровне 40-45 тысяч вагонов.
https://ria.ru/20171221/1511396230.html
https://ria.ru/20201006/kolesa-1578402609.html
https://ria.ru/20201012/poezd-1579361507.html
Очень тревожный симптом. Падение спроса на товарняк, явно свидетельствует о падении объемов перевозок, что в свою очередь сигнализирует о плачевном состоянии экономики.
37
А скоро на все спрос упадет, вы людям копейки платите, они их тратят, получая маленькую прибыль, кто получил маленькую прибыль увиличивает цены, чтобы получить прибыль больше, а зарплаты не растут, прибыль падает еще больше.
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РИА Новости
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институт проблем естественных монополий (ипем), алтайвагон, уралвагонзавод, экономика

Эксперт объяснил снижение спроса на вагоны в России

13:04 14.10.2020 (обновлено: 16:52 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Снижение спроса на новые грузовые вагоны в России прогнозировалось заранее и максимальные риски среди заводов были именно у НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") из-за концентрации линейки выпускаемого предприятием подвижного состава в наиболее рискованных сегментах рынка: полувагонах и нефтебензиновых цистернах, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.
Ранее в среду РБК написал, что корпорация "Уралвагонзавод" на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год. УВЗ долгие годы был крупнейшим производителем грузовых вагонов в стране, однако последние годы лидерство перешло НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК). РИА Новости запросили комментарии УВЗ и "Ростеха".
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"Снижение спроса на новые грузовые вагоны прогнозировалось заранее. В середине 2019 года ИПЕМ выполнил оценку рисков для вагоностроительных заводов от прогнозируемого снижения спроса на грузовые вагоны. Максимальные риски были именно у УВЗ", — сообщил Савчук.
Он пояснил, что это было связано с тем, что линейка выпускаемых предприятием вагонов была сконцентрирована в наиболее рискованных сегментах рынка: полувагонах и нефтебензиновых цистернах. "У предприятий с диверсифицированным портфелем сертификатов на выпуск различных вагонов ситуация иная. Для них кризис — это период возможностей: например, "РМ Рейл" в 2020 году переместился с четвертого на второе место по объемам производства вагонов", — привел он данные.
Соответственно, продолжил эксперт, для восстановления объемов производства целесообразно переходить на выпуск подвижного состава, востребованного на сжимающемся рынке.

Падение спроса

Савчук напомнил, что, по прогнозам ИПЕМ от середины 2019 года, ожидалось существенное снижение выпуска грузовых вагонов с минимумом в 2023-2024 годах. Это обусловлено прогнозируемым существенным профицитом грузовых вагонов на сети, существенным опережением поставок новых вагонов по сравнению со списанием в предыдущие годы и ограниченным ростом погрузки на сети.
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Ситуация с пандемией в 2020 году привела к тому, что значительное падение выпуска вагонов началось на 1-1,5 года раньше и более интенсивно. В настоящее время ИПЕМ прогнозирует выпуск в 2021 году около 44-50 тысяч вагонов в зависимости от наличия или отсутствия мер поддержки.
Согласно отчету УВЗ за 2019 год, завод произвел в прошлом году около 18 тысяч единиц железнодорожной техники. Основной объем из них (16,8 тысячи) приходился на полувагоны. В прошлом году на рынке грузового вагоностроения доля ОВК составляла 25,93%, УВЗ — 22,8%, далее идут "Рузхиммаш" — 13,8%, 12,98% — "Алтайвагон" и так далее.
Участники рынка и эксперты ожидали снижение спроса на грузовые вагоны ближайшие годы. Причины этого — профицит парка на сети и ситуация в экономике.
По прогнозам отраслевых экспертов, писал сам УВЗ, в 2020 году спрос ожидается на уровне 60-65 тысячи вагонов, с последующим сокращением к 2021 году до 50-55 тысяч вагонов и максимальным снижением до 35 тысяч в 2024 году. ОВК прогнозировала снижение спроса на грузовые вагоны в 2023 году до 37,7 тысячи единиц и затем небольшой рост на уровне 40-45 тысяч вагонов.
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Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)АлтайвагонУралвагонзаводЭкономика
 
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