Московские власти рассказали, как ИП могут подать сведения об "удаленке"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Индивидуальные предприниматели с личным кабинетом на портале Госуслуг могут подать сведения об "удаленке" без электронной подписи, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что не все предприятия могут предоставить данные по сотрудникам на "удаленке" из-за отсутствия ЭЦП, в связи с этим они направили обращение к мэру Москвы.
"С начала октября индивидуальные предприниматели могут предоставить сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, без электронной подписи. Для этого необходимо связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале госуслуг, который можно создать без использования электронной цифровой подписи", - сообщили в пресс-службе.
Как рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении, было проведено несколько рабочих онлайн-встреч с участием бизнес-сообщества. По его словам, один из самых популярных вопросов связан с отсутствием электронной цифровой подписи у индивидуальных предприятий.
"Если ИП создано на физическое лицо, верифицированное в личном кабинете на едином портале Госуслуг, то данные о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы он может подать на сайте mos.ru без оформления электронной цифровой подписи", — подчеркнул Фурсин.
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Начиная с 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают из дома или продолжают посещать предприятия и организации.
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ранее утвердили требование об обязательном переводе на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности персонала, а также людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Если сведения не предоставят вовремя или будут зафиксированы нарушения требований о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей привлекут к административной ответственности.
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