https://ria.ru/20201014/udalenka-1579707616.html

Московские власти рассказали, как ИП могут подать сведения об "удаленке"

Индивидуальные предприниматели с личным кабинетом на портале Госуслуг могут подать сведения об "удаленке" без электронной подписи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:18

2020-10-14T10:18

2020-10-14T10:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Индивидуальные предприниматели с личным кабинетом на портале Госуслуг могут подать сведения об "удаленке" без электронной подписи, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что не все предприятия могут предоставить данные по сотрудникам на "удаленке" из-за отсутствия ЭЦП, в связи с этим они направили обращение к мэру Москвы.Как рассказал руководитель департамента <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>, чьи слова приводятся в сообщении, было проведено несколько рабочих онлайн-встреч с участием бизнес-сообщества. По его словам, один из самых популярных вопросов связан с отсутствием электронной цифровой подписи у индивидуальных предприятий.Начиная с 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают из дома или продолжают посещать предприятия и организации.В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ранее утвердили требование об обязательном переводе на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности персонала, а также людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.Если сведения не предоставят вовремя или будут зафиксированы нарушения требований о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей привлекут к административной ответственности.

https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html

https://ria.ru/20201012/udalenka-1579424553.html

https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, общество