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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201014/udalenka-1579707616.html
Московские власти рассказали, как ИП могут подать сведения об "удаленке"
Индивидуальные предприниматели с личным кабинетом на портале Госуслуг могут подать сведения об "удаленке" без электронной подписи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:18
2020-10-14T10:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Индивидуальные предприниматели с личным кабинетом на портале Госуслуг могут подать сведения об "удаленке" без электронной подписи, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что не все предприятия могут предоставить данные по сотрудникам на "удаленке" из-за отсутствия ЭЦП, в связи с этим они направили обращение к мэру Москвы.Как рассказал руководитель департамента <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>, чьи слова приводятся в сообщении, было проведено несколько рабочих онлайн-встреч с участием бизнес-сообщества. По его словам, один из самых популярных вопросов связан с отсутствием электронной цифровой подписи у индивидуальных предприятий.Начиная с 12 октября столичным работодателям необходимо каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают из дома или продолжают посещать предприятия и организации.В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ранее утвердили требование об обязательном переводе на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности персонала, а также людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.Если сведения не предоставят вовремя или будут зафиксированы нарушения требований о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей привлекут к административной ответственности.
https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html
https://ria.ru/20201012/udalenka-1579424553.html
https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, общество

Московские власти рассказали, как ИП могут подать сведения об "удаленке"

10:18 14.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Индивидуальные предприниматели с личным кабинетом на портале Госуслуг могут подать сведения об "удаленке" без электронной подписи, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что не все предприятия могут предоставить данные по сотрудникам на "удаленке" из-за отсутствия ЭЦП, в связи с этим они направили обращение к мэру Москвы.
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"С начала октября индивидуальные предприниматели могут предоставить сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, без электронной подписи. Для этого необходимо связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале госуслуг, который можно создать без использования электронной цифровой подписи", - сообщили в пресс-службе.
Как рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении, было проведено несколько рабочих онлайн-встреч с участием бизнес-сообщества. По его словам, один из самых популярных вопросов связан с отсутствием электронной цифровой подписи у индивидуальных предприятий.
"Если ИП создано на физическое лицо, верифицированное в личном кабинете на едином портале Госуслуг, то данные о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы он может подать на сайте mos.ru без оформления электронной цифровой подписи", — подчеркнул Фурсин.
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В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ранее утвердили требование об обязательном переводе на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности персонала, а также людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Если сведения не предоставят вовремя или будут зафиксированы нарушения требований о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей привлекут к административной ответственности.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваОбщество
 
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