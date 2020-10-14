https://ria.ru/20201014/ssha-1579641262.html

"Они сами такого не ожидали": что происходит с военным флотом США

У самой могущественной морской военной машины в мире возникли проблемы. Спецкомиссия ВМС США доложила конгрессу о неудовлетворительном техническом состоянии... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:00

2020-10-14T09:53

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

джеральд форд

рональд рейган

безопасность

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>У самой могущественной морской военной машины в мире возникли проблемы. Спецкомиссия ВМС США доложила конгрессу о неудовлетворительном техническом состоянии надводных кораблей. За последние десятилетия их боеспособность упала, а многие "вымпела" уже вплотную приблизились к "пенсионному возрасту". При этом расходы на обслуживание стареющей армады постоянно растут. О болевых точках американского флота — в материале РИА Новости.ОбесточенныеВнезапные проверки на кораблях начались в ВМС США сравнительно недавно. Раньше график инспекций составлялся заранее, и экипажи знали, когда ждать комиссию. Это давало морякам время на то, чтобы протестировать основное оборудование и при необходимости устранить неисправности и дефекты. Однако последние пять лет личный состав о проверках никто не оповещает, поэтому и их результаты оставляют желать лучшего.Больше всего проблем, согласно выводам комиссии, связано с силовыми установками. Инспектора выяснили, что они периодически выходят из строя и ремонтируются силами экипажей прямо в море. При этом более чем на 30 кораблях эффективность двигателей за пять лет снизилась на 20 процентов.Хватает головной боли и с хваленой боевой информационно-управляющей системой Aegis, отвечающей, помимо прочего, за оборону надводных кораблей от атак с воздуха. На некоторых "вымпелах" она регулярно дает сбои. По заключению комиссии, если идеальное состояние корабельного оборудования оценивать единицей, то средний показатель боевой готовности Aegis на морских платформах не превышает 0,75.Отдельная история — системы, обеспечивающие взлет и посадку корабельных вертолетов. Их исправность уменьшилась с 0,77 до 0,68, причем поломки не раз могли привести к трагедии. Так, в октябре 2019-го вертолет MH-60 Seahawk разбился при посадке на палубу авианосца "Рональд Рейган". К счастью, обошлось без жертв. Авария произошла из-за неисправности электросистем корабля, выдавших пилоту неверные данные для снижения.На пенсию — позжеВместе с тем надводный флот получил высокие оценки за техническое состояние навигационных систем, медицинского оборудования, противолодочного и ракетного вооружения. Впрочем, члены спецкомиссии констатируют: проблем будет только больше, так как корабли интенсивно эксплуатируются в море и неизбежно стареют."Все крейсеры типа "Тикондерога" приближаются к 35-летию, — сообщает портал Defense News. — Первые 27 эсминцев "Арли Берк" не сильно моложе. Особые трудности доставляет обслуживание радаров на старых кораблях и поддержание в рабочем состоянии силовых установок". Именно рубеж в 35 лет до недавних пор был предельным в американском флоте для кораблей класса "крейсер" и "эсминец". Однако еще два года назад в Вашингтоне обсуждали возможность продлить срок службы до 52 и 50 лет соответственно. Не спешат Штаты списывать и прибрежные боевые корабли (Littoral Combat Ship): их оставят в строю до 25- и 35-летия. А универсальные десантные корабли — до 53 лет.На одних "вымпелах" заделают трещины в корпусе, на других обновят бортовую электронику, третьим починят силовую установку. Однако аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк считает, что этого недостаточно."Крейсера и эсминцы строились без большого задела на модернизацию систем вооружения, — отмечает эксперт. — Пятидесятилетняя "Тикондерога" с оружием полувековой давности не сможет выполнять боевые задачи так же эффективно, как более молодые корабли. Нужно вложить много денег в модернизацию боевых систем старых "вымпелов". В противном случае их участь — быть "плавучими арсеналами", получающими целеуказание для ракет от других, более современных платформ".Детские болезниАмериканцы испытывают трудности и с вводом в строй новых кораблей. В этом году командование ВМС направило конгрессу доклад с результатами инспекций трех "вымпелов", построенных на верфях Ingalls Shipbuilding — эсминца "Пол Игнациус", вертолетоносца "Триполи" и универсального десантного корабля "Портленд". Оказалось, что только что спущенные со стапелей корабли, еще пахнущие свежей краской, — технически сырые. Так, на эсминце выявили проблемы с генераторами, оборудованием сбора разведывательной информации, боевой управляющей системой и судовыми рулями. По мнению инспекторов, эти дефекты значительно снижают боевые возможности корабля, угрожают безопасности экипажа. На "Триполи" комиссия обнаружила неисправности двигательной установки и якорной системы. А на "Портленде" — в генераторах, радарах, оборудовании для взлета и посадки вертолетов, главном двигателе. Не все ладно и с вводом в строй самого дорогого корабля в истории — суперавианосца нового поколения "Джеральд Форд" стоимостью почти 13 миллиардов долларов. Передать его флоту планировали еще в 2016-м. Однако плавучий аэродром полностью провалил проверку на боеспособность — прежде всего из-за электромагнитных аэрофинишеров. Разработчики утверждали, что они способны принять 1600 самолетов без поломок, а на самом деле — не больше двух десятков. Причем из 11 самолетоподъемников исправны только два. С учетом всего этого не совсем понятно, как Пентагон собирается в ближайшие годы повысить численность кораблей до 355 "вымпелов", а к 2045-му — до 500. Это может оказаться непосильным даже для американского военного бюджета.

https://ria.ru/20201008/istrebitel-f-35-1578669097.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/nato-1577321444.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/flot-1578086395.html

Sergey Veretennikov Крейсера, инспектора... Автор, из какого колхоза ты приехал? 255

Karamba Karamba Да Украине списанные продадут,как новые,-всего делов то.А если либералы власть в Белоруссии возьмут,-то и белорусам впарят(ничего что моря нет). 217

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы сша, министерство обороны сша, джеральд форд, рональд рейган, безопасность