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В России закончили исследования для расширения границ арктического шельфа
Компания "Севморнефтегеофизика" ("дочка" "Росгеологии") завершила комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:05
2020-10-14T15:24
северный ледовитый океан
сергей горьков
росгеология
арктика
оон
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Компания "Севморнефтегеофизика" ("дочка" "<a href="http://ria.ru/organization_Rosgeologija/" target="_blank" data-auto="true">Росгеологии</a>") завершила комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования расширения внешней границы арктического континентального шельфа России в комиссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Работы проводило научно-исследовательское судно "Академик Лазарев". Они велись в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря."Росгеология" оперативно и качественно выполнила важную государственную задачу. Полученные в результате исследований материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа России. Кроме того, по результатам наших работ будет проведена первоначальная оценка нефтегазоносного потенциала исследуемой акватории", — приводит пресс-служба компании слова главы "Росгеологии" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gorkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Горькова</a>.При этом отмечается, что уникально благоприятная ледовая обстановка, сложившаяся в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> минувшим летом, позволила провести морские исследования в высоких широтах, где обычно океан круглогодично покрыт льдом."Цель исследований — уточнение геологического строения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана. После завершения полевого сезона специалисты "Росгеологии" выполнят цифровую обработку и интерпретацию данных, полученных в ходе полевых работ, а также ретроспективных сейсмических данных в объеме более шести тысяч погонных километров", — заявили в компании.В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_poljus/" target="_blank" data-auto="true">Северного полюса</a>. Это даст возможность прирастить потенциальные запасы углеводородов как минимум на пять миллиардов тонн условного топлива.
https://ria.ru/20201013/arktika-1579573658.html
https://ria.ru/20201001/arktika-1578076458.html
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северный ледовитый океан
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РИА Новости
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северный ледовитый океан, сергей горьков, росгеология, арктика, оон, экономика

В России закончили исследования для расширения границ арктического шельфа

10:05 14.10.2020 (обновлено: 15:24 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания "Севморнефтегеофизика" ("дочка" "Росгеологии") завершила комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования расширения внешней границы арктического континентального шельфа России в комиссии ООН.
Работы проводило научно-исследовательское судно "Академик Лазарев". Они велись в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.
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"Росгеология" оперативно и качественно выполнила важную государственную задачу. Полученные в результате исследований материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа России. Кроме того, по результатам наших работ будет проведена первоначальная оценка нефтегазоносного потенциала исследуемой акватории", — приводит пресс-служба компании слова главы "Росгеологии" Сергея Горькова.
При этом отмечается, что уникально благоприятная ледовая обстановка, сложившаяся в Арктике минувшим летом, позволила провести морские исследования в высоких широтах, где обычно океан круглогодично покрыт льдом.
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"Цель исследований — уточнение геологического строения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана. После завершения полевого сезона специалисты "Росгеологии" выполнят цифровую обработку и интерпретацию данных, полученных в ходе полевых работ, а также ретроспективных сейсмических данных в объеме более шести тысяч погонных километров", — заявили в компании.
В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это даст возможность прирастить потенциальные запасы углеводородов как минимум на пять миллиардов тонн условного топлива.
 
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Северный Ледовитый океанСергей ГорьковРосгеологияАрктикаООНЭкономика
 
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