В России закончили исследования для расширения границ арктического шельфа
10:05 14.10.2020 (обновлено: 15:24 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания "Севморнефтегеофизика" ("дочка" "Росгеологии") завершила комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования расширения внешней границы арктического континентального шельфа России в комиссии ООН.
Работы проводило научно-исследовательское судно "Академик Лазарев". Они велись в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.
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"Росгеология" оперативно и качественно выполнила важную государственную задачу. Полученные в результате исследований материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа России. Кроме того, по результатам наших работ будет проведена первоначальная оценка нефтегазоносного потенциала исследуемой акватории", — приводит пресс-служба компании слова главы "Росгеологии" Сергея Горькова.
При этом отмечается, что уникально благоприятная ледовая обстановка, сложившаяся в Арктике минувшим летом, позволила провести морские исследования в высоких широтах, где обычно океан круглогодично покрыт льдом.
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"Цель исследований — уточнение геологического строения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана. После завершения полевого сезона специалисты "Росгеологии" выполнят цифровую обработку и интерпретацию данных, полученных в ходе полевых работ, а также ретроспективных сейсмических данных в объеме более шести тысяч погонных километров", — заявили в компании.
В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это даст возможность прирастить потенциальные запасы углеводородов как минимум на пять миллиардов тонн условного топлива.