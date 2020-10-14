https://ria.ru/20201014/shelf-1579705185.html

В России закончили исследования для расширения границ арктического шельфа

Компания "Севморнефтегеофизика" ("дочка" "Росгеологии") завершила комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:05

2020-10-14T10:05

2020-10-14T15:24

северный ледовитый океан

сергей горьков

росгеология

арктика

оон

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156001/41/1560014168_0:188:3092:1927_1400x0_80_0_0_409c8a00d406b1046fada2b21042a184.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Компания "Севморнефтегеофизика" ("дочка" "<a href="http://ria.ru/organization_Rosgeologija/" target="_blank" data-auto="true">Росгеологии</a>") завершила комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования расширения внешней границы арктического континентального шельфа России в комиссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Работы проводило научно-исследовательское судно "Академик Лазарев". Они велись в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря."Росгеология" оперативно и качественно выполнила важную государственную задачу. Полученные в результате исследований материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа России. Кроме того, по результатам наших работ будет проведена первоначальная оценка нефтегазоносного потенциала исследуемой акватории", — приводит пресс-служба компании слова главы "Росгеологии" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gorkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Горькова</a>.При этом отмечается, что уникально благоприятная ледовая обстановка, сложившаяся в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> минувшим летом, позволила провести морские исследования в высоких широтах, где обычно океан круглогодично покрыт льдом."Цель исследований — уточнение геологического строения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана. После завершения полевого сезона специалисты "Росгеологии" выполнят цифровую обработку и интерпретацию данных, полученных в ходе полевых работ, а также ретроспективных сейсмических данных в объеме более шести тысяч погонных километров", — заявили в компании.В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_poljus/" target="_blank" data-auto="true">Северного полюса</a>. Это даст возможность прирастить потенциальные запасы углеводородов как минимум на пять миллиардов тонн условного топлива.

https://ria.ru/20201013/arktika-1579573658.html

https://ria.ru/20201001/arktika-1578076458.html

1

северный ледовитый океан

арктика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный ледовитый океан, сергей горьков, росгеология, арктика, оон, экономика