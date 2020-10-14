https://ria.ru/20201014/proezd-1579695494.html
В Москве транспортные карты разблокируют только для младшеклассников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы, бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:07
2020-10-14T09:07
2020-10-14T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789474_0:46:2730:1582_1400x0_80_0_0_e1eb8c41cba91a2d50915140f3a10485.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы, бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574789474_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_85d674327f8809a923b9e4f6a03858ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество