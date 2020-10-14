https://ria.ru/20201014/oslozhnenie-1579703728.html

Обнаружено еще одно возможное опасное осложнение коронавируса

Врачи из Сингапура заявили, что одним из возможных осложнений, вызванных коронавирусом, может быть гангрена нижних конечностей, которая развивается при... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:08

2020-10-14T10:08

2020-10-14T12:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

сингапур (страна)

бразилия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Врачи из <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> заявили, что одним из возможных осложнений, вызванных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a>, может быть гангрена нижних конечностей, которая развивается при образовании тромба в аорте. Об этом сообщает <a href="https://www.straitstimes.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Straits Times</a>.Врачи описали случай, когда 39-летний мужчина неожиданно стал жаловаться на сильные боли в правой ноге, а на трех пальцах начала возникать гангрена. Медики выяснили, что это произошло из-за сгустка крови в аорте. До этого он был подключен к аппарату ИВЛ и находился несколько дней в коме. Мужчину быстро прооперировали, поставив ему постоянный стент. Через три месяца его гангрена исчезла, и пациент начал нормально ходить."Очень редко тромб развивается в аорте, которая является кровеносным сосудом с высоким потоком", — заявил руководитель отдела общей хирургии и старший консультант больницы Тан Ток Сен профессор Гленн Тан. Он отметил, что пациента госпитализировали с одышкой и лихорадкой, при этом у него не было других заболеваний.Исследования показали, что существует высокий риск развития у тяжелобольных пациентов с COVID-19 тромбов, которые могут привести к инсультам, сердечным приступам и другим опасным осложнениям.При этом он подчеркнул, что пациентов с коронавирусом, у которых появляются тромбы, можно увидеть нечасто, так как большинство из них относительно молоды и здоровы. "Гангрена на ногах очень необычна для молодых людей, у которых нет таких заболеваний, как диабет", — пояснил Тан.Всего в мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено более 37,7 миллиона случаев COVID-19, умерли не менее 1,079 миллиона человек. Больше всего заболевших, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, выявлено в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html

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сингапур (страна)

бразилия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, сингапур (страна), бразилия, сша, в мире