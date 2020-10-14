https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579782423.html
Голикова назвала среднесуточный прирост заболевших COVID-19 в России
Среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России – 1,1%, в 30 регионах этот показатель выше, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:28
2020-10-14T15:28
2020-10-14T15:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Среднесуточный прирост заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в России – 1,1%, в 30 регионах этот показатель выше, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Средний темп прироста за последние стуки в РФ составил 1,1%, в 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Она также отметила, что среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю неделю в РФ составили 7,5 единиц на 100 тысяч населения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество