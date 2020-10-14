https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579706069.html

В России развернули 176 тысяч коек для инфекционных больных

В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тысяч, таким образом, перепрофилирован ещё не... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:08

2020-10-14T10:08

2020-10-14T10:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тысяч, таким образом, перепрофилирован ещё не максимум, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Таким образом, по словам министра, максимум ещё не достигнут.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф