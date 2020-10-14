Ереван обвинил Баку в ударе по госпиталю в Карабахе
15:55 14.10.2020 (обновлено: 23:37 14.10.2020)
ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по госпиталю на северо-востоке Карабаха, где лечатся и гражданские лица.
"Противник, продолжая нарушать режим гуманитарного перемирия, на этот раз атаковал один из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении линии соприкосновения, где лечатся и гражданские лица", - написала Степанян, ссылаясь на данные Армии обороны.
По ее словам, эти действия Азербайджана являются грубым нарушением норм международного гуманитарного и обычного права, которые запрещают брать на прицел госпитали и места содержания раненых. "Это уже откровенное военное преступление, ответственность за которое полностью ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.