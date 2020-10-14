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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579781763.html
Ереван обвинил Баку в попытке агрессии против суверенитета Армении
Армянский МИД распространил в среду заявление в связи с ударами азербайджанских вооруженных сил по военной технике республики, обвинив Баку в попытке агрессии... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:23
2020-10-14T15:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
владимир путин
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>ЕРАВАН, 14 окт – РИА Новости.</strong> Армянский МИД распространил в среду заявление в связи с ударами азербайджанских вооруженных сил по военной технике республики, обвинив Баку в попытке агрессии против суверенной территории <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы атаковали на территории Армении военную технику, стоящую на боевом дежурстве. В ведомстве заявили, что обстрел был основан на предположении, что "якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана".В Ереване считают, что Баку не только отказывается соблюдать режим прекращения огня, который должен был быть установлен по инициативе президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на основании совместного заявления глав МИД России, Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, но и "при явном подстрекательстве Турции стремится расширить географию нагорно-карабахского конфликта, прибегая к открытой агрессии против суверенной территории Республики Армения"."Все эти действия, предпринимаемые азербайджанской стороной, получат соразмерный ответ имеющимися в распоряжении вооруженных сил Армении средствами", - отметили в МИД.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201014/uslovie-1579721089.html
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нагорно-карабахская республика
армения
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обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Ереван обвинил Баку в попытке агрессии против суверенитета Армении

15:23 14.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРАВАН, 14 окт – РИА Новости. Армянский МИД распространил в среду заявление в связи с ударами азербайджанских вооруженных сил по военной технике республики, обвинив Баку в попытке агрессии против суверенной территории Армении.
Ранее армянское минобороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы атаковали на территории Армении военную технику, стоящую на боевом дежурстве. В ведомстве заявили, что обстрел был основан на предположении, что "якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана".
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"Мы решительно осуждаем попытки вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана приведут к необратимым военно-политическим последствиям, ответственность за которые полностью несет азербайджанское руководство", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.
В Ереване считают, что Баку не только отказывается соблюдать режим прекращения огня, который должен был быть установлен по инициативе президента РФ Владимира Путина на основании совместного заявления глав МИД России, Армении и Азербайджана, но и "при явном подстрекательстве Турции стремится расширить географию нагорно-карабахского конфликта, прибегая к открытой агрессии против суверенной территории Республики Армения".
"Все эти действия, предпринимаемые азербайджанской стороной, получат соразмерный ответ имеющимися в распоряжении вооруженных сил Армении средствами", - отметили в МИД.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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